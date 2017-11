Wein-Alternativen Was junge Sterne-Köche ihren Gästen einschenken

Fast 30 Getränke in zwei Stunden - es wird viel gespuckt an diesem Tag. Ein ums andere Mal lässt die Sommelière, die aus Hamburg angereist ist, die Kostproben vom Mund in den Kübel rinnen. Auch die anderen am Tisch schlürfen hochkonzentriert. "Ich fühle mich schon ganz betrunken", sagt die Weinexpertin kichernd. "Ich vergesse glatt, dass wir null Prozent testen."

Ein Workshop bei Sternekoch Sven Nöthel in Mülheim an der Ruhr. Zehn junge Gastronomen sitzen vor blitzenden Gläsern, um gemeinsam mit dem 29-Jährigen einen neuen Trend der deutschen Hochküche voranzubringen. Die Kollegen suchen nach Spielarten der alkoholfreien Essensbegleitung - oder, wie Nöthel es ausdrückt, nach Alternativen zu achtmal Wasser bei einem achtgängigen Menü.

"Wie bei der klassischen Weinbegleitung geht es darum, den Geschmack der Gerichte zu stützen", sagt Nöthel. "Aber alkoholfrei ist der Spielraum größer: Wir können mit den gleichen Zutaten im Glas und auf dem Teller spielen und erreichen dadurch maximale Harmonie. Oder wir erzeugen Spannung durch Gegensätze."

Auf Nöthels Karte stand, zu einem Gang mit Hummer, schon einmal Wasser mit Krustentieröl. Ein anderes Mal empfahl er zu Rauchaal, Quellerstängeln und Shiitake einen Mix aus Wasserkefir, Dörrpflaume, Limette und Grüntee. Sein Patissier Tobias Weyers ersinnt diese Rezepte, er würde gern auch einmal das Pulver thymianaromatisierter Pilze in die Espressomaschine füllen. Noch hält ihn die Sorge um die Maschine zurück. Doch sonst experimentiert Weyers nahezu grenzenlos mit Küchengeräten, Zutaten und Zubereitung.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.