Stiftung von Peter Maffay Über Siebenbürgen musst du gehn

Eine Stiftung des Sängers Peter Maffay will in einem rumänischen Dorf ein Ferienheim für traumatisierte Kinder einrichten. Besser noch: den ganzen Ort retten. Doch bei vielen Einheimischen kommt das nicht gut an.

DPA Peter Maffay 2010 in Radeln, Rumänien