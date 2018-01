Faktencheck Stimmen die Meldungen über vergewaltigende Flüchtlinge?

Am 6. April 2016 griff ein Unbekannter auf einem Spielplatz in Rostock-Warnemünde eine 20-jährige Frau an und zwang sie zum Oralverkehr. Dann flüchtete er. Die Frau sagte, der Täter sei dunkelhäutig gewesen.

Am 6. August 2016 überfiel ein Unbekannter in der Nähe der Bochumer Ruhr-Universität eine 21-jährige Studentin aus China, strangulierte sie mit einem Strick und vergewaltigte sie. Die Chinesin sagte, der Täter habe mit ausländischem Akzent gesprochen. Die Polizei fahndete nach einem Mann mit "mittelasiatischem/dunklem Hauttyp".

Zwei Vergewaltigungen in Deutschland, über die 2016 in überregionalen Medien berichtet wurde. Das Problem ist nur: Eine davon hat offenbar nicht stattgefunden.

Der "Uni-Vergewaltiger" von Bochum existiert tatsächlich, er überfiel drei Monate später eine weitere chinesische Studentin. Danach wurde er gefasst, ein 31-jähriger Asylbewerber aus dem Irak, der mit seiner Frau und zwei Kindern in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe der Tatorte wohnte. Ein Gericht hat ihn in erster Instanz zu elf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Den Vergewaltiger in Rostock gab es wohl nicht. Die Polizei äußerte schon in ihrer ersten Pressemitteilung Zweifel daran, dass ein Überfall stattgefunden hat. Die rechtsmedizinische Untersuchung legte nahe, dass die Frau sich ihre Verletzungen selbst zugefügt hatte. Im Juni 2016 stellte die Staatsanwaltschaft Rostock die Ermittlungen ein. Doch da kursierte die Meldung vom dunkelhäutigen Vergewaltiger schon lange tausendfach im Internet. Die "Schweriner Volkszeitung" berichtete online über die vermeintliche Sexualstraftat und berief sich auf "interne Informationen". Der Artikel begann mit den Worten "Polizeipräsidium Rostock schweigt".

