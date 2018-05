Donald Trumps Pornostar Meine kurze Begegnung mit Stormy Daniels

Der Penthouse-Klub von Philadelphia liegt in einem Industriegebiet im Nordosten der Stadt, im Niemandsland zwischen einer Ölraffinerie und einem Betonmischwerk. Es ist abends um kurz nach neun, der Parkplatz ist noch leer. Am Eingang hängt hinter einer roten Kordel ein Plakat von Stormy Daniels: "Penthouse Pet of the Century", das Haustier des Jahrhunderts. Zehn Dollar Eintritt, inklusive eines "Penthouse"-Magazins mit Stormy Daniels auf dem Cover, eingewickelt in die amerikanische Flagge. Neben der Kasse sitzen zwei Reporter des dänischen Fernsehens, drinnen saugen Männer an Zigarren.

Das ist die Welt von Stormy Daniels. Ein Klub mit geilen Herren, dazu das dänische Fernsehen, hier und da ein Ehepaar: die Peripherie des amerikanischen Traums. Das Haustier des Jahrhunderts. Nächstes Jahr wird sie 40. Der Manager des Penthouse-Klubs sagt: "Keine Fotos."

Die Pornodarstellerin Stormy Daniels, bürgerlich Stephanie Clifford, ist die Frau, die von Donald Trump lange unterschätzt wurde, zu lange womöglich, und die ihm nun gefährlich nahe rückt. Riskanter für den Präsidenten sind vielleicht nur noch die Skandale rund um Michael Cohen, der einst der Mann für die heiklen Fälle war, der Problemkiller, seinem Boss loyal ergeben. Inzwischen ist er der Mann, der Probleme macht, anstatt sie zu beseitigen.

Im Grunde lässt sich das ganze Desaster dieser Präsidentschaft an diesen beiden Personen erklären, Clifford und Cohen. Im Juli 2006 hatte Trump Sex mit Clifford, angeblich nur ein einziges Mal, was dieser bis heute bestreitet. All das wäre nicht aufregend, wäre Clifford nicht eben eine Pornodarstellerin, und wäre vier Monate vor der Affäre nicht Trumps jüngster Sohn geboren worden.

