Streitgespräch über Deutschlands Lage "Hört euch diesen Quatsch an, mit dem mein Vater uns einzulullen versucht!"

Ein Wohnzimmertisch in einem Bungalow in Meerbusch bei Düsseldorf, das Ehepaar Werner und Stefania Schnorbus hat zum Abendbrot geladen, das Ehepaar Hans-Otto und Brigitte Dinse ist zu Gast. Beide Paare leben in Nordrhein-Westfalen, sind zwischen 65 und Ende siebzig, und drei von vier sagen, bei den nächsten Wahlen würden sie AfD wählen.

Dabei in der Runde sitzen ihre erwachsenen Kinder. Christina, 48, ist die Tochter der Familie Schnorbus; Norman, 43, ist der Sohn der Familie Dinse. Beide Kinder verorten sich "vielleicht aus Trotz" als linksliberal, sie sind schockiert vom Gesinnungswandel ihrer Eltern.

Die Familien kannten einander vor dem Treffen nicht, der SPIEGEL hat sie zusammengeführt. Zu Beginn des Gesprächs versuchen die Moderatoren des SPIEGEL mehrfach, nachweislich falschen Behauptungen zu widersprechen, etwa bei Schlagworten wie "Lügenpresse" oder Themen wie dem Einfluss von Flüchtlingen auf die deutsche Gesellschaft. Dies allerdings macht einen geordneten Ablauf unmöglich, und so wird vereinbart, dem Gespräch erst mal seinen Lauf zu lassen.

Stefania Schnorbus, die Dame des Hauses, ist oft anderer Meinung als ihr Mann, an diesem Abend will sie sich zurückhalten, was ihr meistens auch gelingen wird. Am Anfang des fast vierstündigen Gesprächs, als vor dem Bungalow der Abend einbricht, schenkt sie deutschen Riesling in hübsche Gläser. Es bleibt nicht lange gemütlich. Dreimal während der Runde droht eines der Familienmitglieder aufzustehen und den Raum zu verlassen. Es kam anders.

