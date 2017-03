AUS DEM SPIEGEL

Widerstand gegen Hassbürger Als Merve sich wehrte

Merve ist Pöbeleien in der S-Bahn gewohnt, meist reagiert die Deutschtürkin nicht - so wie ihre deutschen Mitreisenden. Doch an diesem Tag ist alles anders: Sie wird als Bombenlegerin beschimpft.

Fiona Ehlers / DER SPIEGEL Merve Kayikci