Drama in der Arktis Das Geisterschiff

Am Ende kratzten die Halbtoten das Fleisch von den Knochen ihrer Toten, um sich noch ein wenig weiterschleppen zu können durch die grausamste Wüste der Arktis. Es war im Frühjahr 1848, und zu der Jahreszeit treibt meist ein eisiger Wind graue Nebelschwaden über das graue Geröll von King William Island hoch im Norden Kanadas. Sogar die Inuit, die man lange Eskimos nannte, mieden das düstere Gebiet, aber manchmal wagten sich ein paar ihrer Jäger in die Einöde.

Und so erzählen Sagen der Inuit bis heute von den schauerlichen Gestalten, denen die Jäger in jenem Jahr begegneten: von abgemagerten Weißen, die Gesichter gezeichnet von Krankheiten, die Münder schwarze Höhlen - Skorbut. In den Erzählungen geht es um eine Gruppe, die mit letzter Kraft ein großes Boot und einen Schlitten über das Land zog. Um hohe Stiefel, in denen die weißen Männer Teile anderer weißer Männer aufbewahrten.

Anfangs galten die Legenden der Inuit als das Geschwätz von Barbaren. Aber längst ist klar, dass die Weißen zur Mannschaft des legendären britischen Entdeckers Sir John Franklin gehörten. 1845 kommandierte er die Kriegsschiffe "Terror" und "Erebus", er sollte in der Arktis die mythenumrankte Nordwestpassage finden - den kurzen Seeweg von Europa nach Asien. Doch Franklin und seine Schiffe verschwanden spurlos im Eis, keiner der 129 Männer an Bord sah seine Heimat je wieder.

