Columbine-Attentäter Dylan Klebold Der böse Fremde, der eigene Sohn

Zwei Wochen nachdem ihr Sohn Dylan am 20. April 1999 um sieben Uhr morgens das Haus heimlich verlassen hatte, um wenige Stunden später zwölf Mitschüler, einen Lehrer sowie schließlich sich selbst zu töten, sah Sue Klebold ihren Sohn auf dem Titelbild der Zeitschrift "Time" wieder. Unter seinem Foto und dem seines Komplizen Eric Harris stand: "Die Monster von nebenan".

Etwas unschlüssig steht sie in der Lobby eines Hotels in Denver, eine Dame mit grauer Kurzhaarfrisur und Funktionsjacke. Sie knetet ihre Finger, es ist ein Freitag Ende März, fast 17 Jahre nach der Tat. Manchmal, so sagt sie später, denke sie noch immer, dass die Leute ihr ansehen können, wofür Dylan verantwortlich war.

Es war ihr Sohn, der zusammen mit seinem Freund Eric Harris die bis heute gültige Blaupause für die Schulamokläufe der folgenden Jahre lieferte.

32 Tote an der Universität Virginia Tech 2007, 5 Tote an der Northern Illinois University 2008, 26 Tote an der Sandy-Hook-Schule 2012: Von den zwölf in den ersten Jahren nach Columbine folgenden großen Schulamokläufen in den USA waren acht offen deklarierte Varianten von Columbine. In Deutschland bezeichnete Sebastian Bosse, der 2006 in seiner ehemaligen Schule in Emsdetten Amok lief, Eric Harris als "Gott". Und auch von David Sonboly, dem Attentäter von München, der am 22. Juli dieses Jahres neun Menschen erschoss, weiß man, dass er die Taten und Lebensläufe von Klebold und Harris studiert hatte, um sich an ihnen zu orientieren.

