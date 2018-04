Nordkorea-Konflikt Warum sich Südkoreas Präsident auf Kim Jong Un einlässt

Panmunjom ist ein schauriger Ort, ein Überrest des Kalten Krieges. Hier, am 38. Breitengrad, an der Demarkationslinie zwischen den beiden Koreas, befindet sich die am schwersten bewachte Grenze der Welt. Immer wieder kommt es zu blutigen Zwischenfällen; erst im November schossen nordkoreanische Grenzposten auf einen Kameraden, als er in den Süden floh. Er überlebte schwer verletzt.

Moon Jae In, 65, kennt Panmunjom gut, er diente dort als Wehrpflichtiger in einer Spezialeinheit, als nordkoreanische Grenzer zwei US-Soldaten mit Äxten töteten. Das war 1976, der "Axt-Vorfall" brachte die koreanische Halbinsel an den Rand eines Krieges, wie so oft. Und an eben diesem schicksalsträchtigen Ort will Moon, inzwischen Präsident Südkoreas, nun am Freitag den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un empfangen. "Haus des Friedens" heißt das Gebäude, in dem sie miteinander reden wollen.

Es wird der erste Nord-Süd-Gipfel seit 2007 sein. Und das erste Mal, dass ein Herrscher des Nordens die Grenze zum Süden übertritt - wenn auch nur um wenig mehr als 100 Meter. Aber das Treffen ist auch in anderer Hinsicht bemerkenswert: Mit Moon rückt ein Mann in den Blickpunkt, der sich vom Tyrannen Kim krass unterscheidet.

Liebe Leserin, lieber Leser,

