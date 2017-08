Verlassene Frauen in Syrien Ihre Männer flohen nach Deutschland. Und sie?

Sie steht am Fenster und schaut aufs Meer. Ein blaues Kopftuch umrahmt ihr Gesicht, ihr Kleid reicht bis zu den Füßen. Ein Ventilator summt im Nebenzimmer. Auf der staubigen Straße vor dem Haus spielen Kinder Fußball. Eine Akazie steht schief am Hang.

Tabarak Karakouz hasst diesen Ort.

Drei Jahre und zwei Monate sind vergangen, seit ihr Ehemann Ammar sie hier zurückgelassen hat, in dieser Baracke auf einem Hügel im Norden des Libanon. In dieser Zeit verlor Tabarak fast alles, was ihr wichtig war.

Manchmal schickt ihr Mann Fotos von sich aus Hamburg, in der Fußgängerzone oder im Flüchtlingsheim. Tabarak Karakouz geht selten vor die Tür, allein schon gar nicht. Minija, ein Ort nahe der Großstadt Tripoli, ist nicht sicher, die syrische Grenze liegt nur 30 Kilometer entfernt.

Tabarak stammt aus Homs, einer Stadt im Westen Syriens. Das Haus, in dem sie aufgewachsen ist, steht seit Jahren nicht mehr. Das ganze Viertel ist zerstört. Ihr Vater und ihre Onkel wurden 2012 von Schergen des Assad-Regimes verschleppt. Seitdem hat die Familie nichts mehr von ihnen gehört. Tabarak glaubt, dass keiner der Männer mehr am Leben ist.

Auch Ammar hat keine Heimat mehr. In Homs war er ihr Nachbar, über ein paar Ecken sind sie verwandt. Nach der Flucht in den Libanon heirateten sie, im April 2014. Da war Tabarak gerade 18 und er 23 Jahre alt. Wenig später wurde sie schwanger. Gemeinsam entschieden sie, dass Ammar nach Deutschland gehen solle. Tabarak wollte er noch vor der Geburt des Kindes nachholen. Das war der Plan.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.