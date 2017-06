Frontstellung zu Iran Warum die USA in Syrien plötzlich präsenter sind

Mit jedem Tag, an dem das Ende des "Kalifats" näher rückt, wächst die Gefahr. Denn im Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) entstand zwischen den USA und Iran stillschweigend eine Zweckallianz. Nun, da das Ziel fast erreicht erscheint, bröckelt sie, und die langfristigen Ziele der Kontrahenten rücken wieder in den Vordergrund.

Das zeigt sich jetzt schon in einer Region, der bisher international kaum Beachtung geschenkt wurde: im Osten Syriens, vor allem in der Provinz Deir al-Sor. Noch bevor die Terroristen aus Mossul und Rakka vertrieben sind, wird hier bereits um die neue Ordnung gerungen, findet ein geopolitischer Machtkampf statt, der das Potenzial hat, die Region zu entflammen.

In der syrischen Wüste könnte sich entscheiden, ob das Assad-Regime siegt - und ob Iran zum mächtigsten Land in der Region aufsteigt.

Wie groß die Gefahr ist, wurde am Sonntag mit zwei Ereignissen deutlich: Zuerst schossen die USA nahe der IS-Hochburg Rakka erstmals ein Kampfflugzeug des syrischen Regimes ab. Es hatte dort die "Demokratischen Kräfte Syriens" (SDF) bombardiert, einen Zusammenschluss kurdischer und einiger sunnitisch-arabischer Rebellen, die mit Unterstützung der USA gegen den IS vorgehen. Damit griff das US-Militär direkt das Regime von Baschar al-Assad an - und indirekt dessen Bündnispartner Iran und Russland.

Als Reaktion stellte Moskau die Koordination seiner Luftangriffe mit jenen der Anti-IS-Koalition ein und verkündete: Man sehe deren Kampfjets künftig als Ziele, wenn sie sich westlich des Euphrats bewegten. Und am gleichen Tag mischte sich auch Iran mit einer machtvollen Geste ein.

