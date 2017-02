Reise durch Syrien Es war einmal eine Nation

Der Osten Aleppos ist eine groteske Trümmerlandschaft, in der an einem eisigen Januarabend fünf Männer um eine zerbeulte Ofentonne in einer Fleischerei stehen.

Ihre Hosen sind schmutzig, ihre Gesichter verrußt, schon lange gibt es kein fließendes Wasser mehr. Jeden Abend wärmen sich die Männer hier auf, verheizen Tischbeine und Stühle aus den Ruinen, denn in den Überresten ihrer Wohnungen gibt es keine Öfen.

Die Angst sei endlich weg, sagt Ahmed Tubal, der Besitzer der Fleischerei, nach über vier Jahren Herrschaft verschiedener Rebellengruppen über ihr Viertel Schaar. Nachdem die syrische und die russische Luftwaffe die halbe Stadt zu Schutt gebombt haben, um dem ein Ende zu bereiten.

Die Rebellen und ihre Unterstützer haben die Stadt verlassen, und nach dem Sieg des Regimes sind jene geblieben, die auf der Seite von Baschar al-Assad stehen. "Die Bombardierungen mussten sein, um die Islamisten zu vertreiben", sagt Tubal, ein kleiner Mann mit müden Augen. "Sonst wären die doch nicht gegangen." Die anderen Männer stimmen lautstark zu. "Wir waren so erschöpft. Es sollte einfach aufhören. Wenn dafür alles noch weiter zerstört werden musste, dann war das eben der Preis."

Wer Assads Syrien besucht, diesen Rumpfstaat um die großen Städte im Westen, den der Diktator dank russischer und iranischer Unterstützung wieder kontrolliert, der betritt eine apokalyptische Welt. Schwere Mercedes-Sattelschlepper fahren Wassertanks durch Aleppos Ruinen, in den Straßen patrouillieren leichte Panzer, auf denen russische Soldaten sitzen. Im Fernsehen ist oft Assad zu sehen, in den Augen vieler Menschen spiegelt sich Angst. Aber was denken sie wirklich?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.