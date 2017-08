Familie Muati in Hamburg Sie möchten deutscher sein als viele Deutsche

"Was macht man in einem Deutschtest für Zuwanderer? Was sagen 24 von 33 Punkten im Test 'Leben in Deutschland' über einen Bürger aus? Wer denkt sich die Fragen für diese Tests aus? Gibt es so etwas für uns eigentlich auch in Thailand? Herr Muati gibt sich jede Mühe, den deutschen Anforderungen zu entsprechen. Es ist nicht einfach."