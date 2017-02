T.C. Boyle über Trump "Die Welt muss zittern"

T.C. Boyle, 68, gilt als politischer Kämpfer unter den US-amerikanischen Schriftstellern. Er setzt sich vor allem für ökologische Belange ein. Seine Romane handeln von illegalen mexikanischen Einwanderern, die von Armut aus ihrer Heimat vertrieben werden ("América"), von den katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels ("Ein Freund der Erde") und Amerikas Gewaltkultur ("Hart auf Hart"). Boyles neuer Roman "Die Terranauten" erzählt von vier Männern und vier Frauen, die zwei Jahre lang in Arizona völlig abgeschlossen von der Außenwelt unter einer Glaskuppel leben(*). Das Experiment, das im Buch "Ecosphere 2" heißt, gab es Anfang der Neunzigerjahre unter dem Namen "Biosphere 2" tatsächlich. Es wurde von einem Milliardär finanziert und sollte ein Leben auf dem Mars simulieren.

SPIEGEL: Mr Boyle, Ihr neues Buch handelt wie andere Ihrer Romane zuvor von der Gefahr, dass die Menschen die Welt gründlich zerstören, bis ein Überleben auf der Erde nicht mehr möglich ist. Haben sich Ihre Sorgen um den Fortbestand der Menschheit durch die politischen Ereignisse der letzten Zeit verschlimmert?

Boyle: Unser Planet wird vermutlich noch 3,5 Milliarden Jahre existieren. Aber alle Voraussetzungen für den Erhalt des menschlichen Lebens werden konsequent und mit rasender Geschwindigkeit ausradiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Spezies nicht mehr lange fortbestehen wird.

SPIEGEL: Welchen Anteil hat die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten daran?

Boyle: Ich glaube, dass wir an einem Punkt angelangt sind, an dem wir uns fragen müssen, ob die Errungenschaft der Demokratie mehr als eine kleine Episode in der Geschichte der Menschheit ist. Wird sich diese zerbrechliche Herrschaftsform, die sich in ein paar Ländern für einige Zeit durchgesetzt hat, als bleibender Fortschritt erweisen oder nur eine vorübergehende Verirrung der Geschichte bleiben, die in Wahrheit bestimmt wird von Raffgier und Mord und Totschlag? Im Grunde frage ich in all meinen Büchern stets aufs Neue, ob uns der Widerstreit zwischen unserer menschlichen und unserer animalischen Natur auf Dauer überhaupt eine Überlebenschance lässt. Und wenn ich mich heute umschaue, muss ich feststellen: Verbrecherbanden und Schurken kontrollieren den größten Teil der Welt. Zu denen zähle ich Mr Putin ebenso wie Mr Trump.

SPIEGEL: Wie bewerten Sie Trumps Ankündigungen und erste Amtshandlungen?

