Grippemittel Tamiflu Der Irrsinn um ein vermeintliches Wundermittel

Die begehrten Kapseln waren Verschlusssache in Deutschlands größtem Klinikum, der Berliner Charité. Teilweise lagerten sie in abgeschlossenen Schränken, in denen sonst Opioide wie Morphium, Fentanyl oder Piritramid verwahrt werden. Doch in dem Medikament des Herstellers Roche steckte ein vergleichsweise harmloser Wirkstoff: Oseltamivir, besser bekannt unter dem Handelsnamen Tamiflu - ein Mittel gegen Grippe.

Das Medikament war zeitweise so begehrt, dass es weggeschlossen werden musste. So sollte verhindert werden, dass sich Ärzte und Pflegepersonal privat damit bevorrateten, um im Falle des Falles ihrer eigenen Familie helfen zu können.

Immerhin hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2009 Oseltamivir auf die Liste der "unentbehrlichen" Arzneimittel gesetzt und im gleichen Jahr eine Grippepandemie erklärt. Wirksame Impfstoffe waren erst in der Erprobung, Tamiflu wurde zum rettenden Heilmittel erkoren. Die Medien warnten vor drohenden Massenerkrankungen auch in Europa.

Doch die ganz große Katastrophe blieb aus - und wenn sie gekommen wäre, hätte Tamiflu ("flu" steht im Englischen für Grippe, "tame" für zähmen) wohl wenig genutzt. Zuletzt stufte die WHO Oseltamivir zurück. Der Wirkstoff steht nicht mehr länger auf der Hauptliste essenziell wichtiger Arzneimittel, er wird nur noch als Ergänzungsstoff für Krankenhauspatienten empfohlen. Die WHO begründet die Neueinschätzung damit, nun "zusätzliche Erkenntnisse" zu haben, welche den "geschätzten Umfang der Wirksamkeit" reduziert hätten. Bei Roche fragt man sich, welche neuen Erkenntnisse das sein sollen.

Hat am Ende die WHO nur einen Rückzieher gemacht und eine Fehlentscheidung korrigiert? Die Rückstufung kommt für Fachleute nicht überraschend. Wissenschaftler hatten schon lange daran gezweifelt, dass das Mittel eine schwere Virusgrippe effizient verhindern, therapieren oder auch nur abmildern kann.

