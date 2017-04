Sexualisierte Gewalt im Olympiastützpunkt "Ich war wie tot!"

Er sei besonders aggressiv gewesen, wenn sie weit weg waren von zu Hause, im Trainingslager oder bei Reisen zu Wettkämpfen. So erzählen es die Fechterinnen.

Sie fuhren nach Bonn oder Inzell, um sich in Sportzentren auf die Saison vorzubereiten, oder weiter bis nach Budapest für einen Weltcup. Sie standen auf der Planche, schwitzten unter den Masken. Abends, im Hotel, waren sie unter sich. Eine kleine Gruppe Sportlerinnen, darunter auch Minderjährige, weit entfernt von ihren Eltern, ihren Freunden und anderen Sportlern.

In diesen Momenten fühlte sich Sven T. offenbar am sichersten. Der Trainer habe dort "jede Gelegenheit genutzt", sagt eine der Fechterinnen. "Beim Einsteigen in den Mannschaftsbus oder abends beim Essen gab er den Athletinnen einen Klaps auf den Po oder kniff sie in den Po. Er machte obszöne Bemerkungen über die Brüste der Athletinnen, über die Größe, über die Form und wie gut sich diese entwickeln würden."

Sven T. soll die Sportlerinnen auch in ihrem Hotelzimmer besucht haben. Gern kurz nach dem Training, wenn die Mädchen gerade aus der Dusche kamen. Dann habe er sie angestarrt - oder Schlimmeres getan. Es sei "erniedrigend und ekelhaft" gewesen, sagt eine Sportlerin. T. habe sie "wie Freiwild" behandelt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.