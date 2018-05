Neuer Dolmetscherdienst So kann Verständigung zwischen Arzt und Patienten gelingen

Der kleine vietnamesische Junge schien ein Routinefall für die Kinderärzte in der Berliner Notaufnahme zu sein. Zwar war die Verständigung mit der Mutter nur mit Mühe möglich; sie sprach kein Wort Deutsch. Aber die Geste, die die Frau immer wieder machte, war eindeutig: Erbrechen. Kommt ein Dutzend Mal pro Tag vor, wenn gerade wieder ein Magen-Darm-Virus durch die Stadt tobt.

Der Dreijährige wehrte sich gegen eine gründliche Untersuchung, also legten die Ärzte ihm eine Infusion an, damit er nicht dehydrierte, und nahmen ihn stationär auf. Alles schien in Ordnung.

Am nächsten Tag war der Junge tot.

Er hatte sich nicht wegen eines Magen-Darm-Infekts übergeben, sondern weil der Druck auf sein Gehirn zu hoch war. Der Kleine hatte einen Tumor im Kopf.

"Die entscheidende Information, die uns in der Notfallambulanz fehlte, war, dass der Junge sich schon seit Monaten erbrach", sagt die angehende Kinderärztin Lisanne Knop vom Sana Klinikum Lichtenberg in Berlin, die die Tragödie als Medizinstudentin in einem anderen Krankenhaus miterlebt hat. "Wenn die Mutter das den Ärzten irgendwie hätte mitteilen können, hätten die sicher sofort an einen Hirntumor gedacht."

Knop ließ der Tod des Jungen nicht mehr los. Kranke, fand sie, dürften niemals sprachlos sein. Ihr fiel wieder ein, wie es bei ihrem Praktikum in New York zuging, im Bellevue Hospital in Manhattan. Das Krankenhaus ist bekannt für seine Vielfalt von Patienten aus aller Welt; doch babylonische Verhältnisse erlebte Knop dort kaum: Ein telefonischer Dolmetscherservice war rund um die Uhr für zahlreiche Sprachen verfügbar. So etwas, beschloss sie, brauche Deutschland auch.

