Islamisten in Deutschland Schlächter von Tabka

Was er in Syrien getan hatte, würde ihn auch in Deutschland verfolgen, so viel wurde Abdul Jawad al-K. bald klar, nachdem er im Oktober 2014 in Bremen angekommen war. Er hatte in Deutschland Landsleute getroffen, und sie wussten um seine Vergangenheit. "Bei Gott", schrieb al-K. über WhatsApp einem Bekannten, "sie erinnerten sich an Details, die ich selbst vergessen hatte."

Dazu gehören die grausamen Einzelheiten eines Massakers auf einem Müllplatz nahe der syrischen Stadt Tabka. Im März 2013 soll al-K. dort zusammen mit Gleichgesinnten 36 Polizisten, Verwaltungsangestellte und Milizionäre des Assad-Regimes getötet haben, auf bestialische Weise. "Sie haben sie halb geköpft und du hast den Rest besorgt", hielten die syrischen Landsleute al-K. vor. Er war damals Kommandeur einer Kampfeinheit der islamistischen Nusra-Front.

Die Enthauptungen auf der Müllkippe werden demnächst Thema vor dem Oberlandesgericht Stuttgart. Ende September beginnt dort der Prozess gegen al-K. und weitere mutmaßliche Mittäter. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor, Kriegsverbrechen und 36-fachen Mord.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.