Umstrittener Tesla-Chef Ist Elon Musk ein Magier - oder ein Blender?

Als Elon Musk aus einem silberfarbenen Elektrotruck herabsteigt, fangen erwachsene Männer zu kreischen an. Sie strecken ihre Hände aus, um ihr Idol für einen Sekundenbruchteil berühren zu können. Ein Zuschauer in der ersten Reihe hält ihm einen Teddybär entgegen. "Elon for President", brüllt ein anderer.

Die Begeisterung gilt einem Mann, der sich schon beim Wort "willkommen" verhaspelt. Musk spricht hastig und undeutlich. Sätze beendet er oft mit einem merkwürdigen Glucksen. Mimik und Bewegungen haben etwas Roboterhaftes. Seine Zuhörer reißt Musk, 46, trotzdem mit.

Für sie ist Elon Musk ein Guru, ähnlich wie früher Steve Jobs bei Apple. Er hat eine Marke geschaffen, die vor ein paar Jahren noch keiner gekannt hat: Tesla baute Elektroautos mit flottem Design und großer Reichweite - und ließ damit Konzerne wie BMW, Daimler und Volkswagen plötzlich ziemlich alt aussehen.

Am Donnerstag vergangener Woche folgte die nächste Kampfansage. Musk lud dafür ausgewählte Kunden, Mitarbeiter und Journalisten in einen Flugzeughangar nach Hawthorne, Kalifornien, ein. Diesmal kündigt er an, die Lkw-Branche aufzumischen - mit elektrifizierten Trucks, die besonders kostengünstig fahren sollen.

