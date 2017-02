Ungerechtigkeit "Es wurde Egoismus gesät und Trump geerntet"

In seinem neuen Buch "Radikal gerecht. Wie das bedingungslose Grundeinkommen den Sozialstaat revolutioniert" fordert der Hamburger Wirtschaftsprofessor Thomas Straubhaar, 59, einen radikalen Systemwechsel.

SPIEGEL: Sie sind viel gereist, um sich ein Bild von den Folgen der Globalisierung zu machen. Was haben Sie gelernt?

Straubhaar: Dass wir neu nachdenken müssen. Darüber, wie wir Ungleichheit bewerten. Wie wir sie messen. Es genügt nicht, wenn wir uns den Durchschnitt von Volkswirtschaften ansehen. Ökonomische Zahlen erzählen nicht die ganze Geschichte.

SPIEGEL: Was verschweigen sie?

Straubhaar: Ich war in Lateinamerika unterwegs. Natürlich wusste ich, dass dort die Ungleichheit am größten ist. Es ist aber etwas anderes, die Ungleichheit unmittelbar zu erleben. Die U-Bahnen in Mexiko-Stadt sind rappelvoll, die Menschen fahren ein bis zwei Stunden am Morgen zur Arbeit und ein bis zwei Stunden am Abend zurück nach Hause. Und dann verdienen sie den Mindestlohn von 80 Peso, also rund vier Euro - am Tag. Das in einer Stadt, die durchaus ihre Alltagskosten hat.

SPIEGEL: Sie sind bekannt als Ökonom, der Marktmechanismen vertraut. Ist Ihr Weltbild ins Wanken geraten?

