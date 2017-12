Spektakulärer Fossilienfund Wie ein Dieb die Steinzeitforschung auf den Kopf stellte

An einem Wintertag vor etwa einer Million Jahren ging es im Werratal um Leben oder Tod. Nach vermutlich tagelangem Starkregen überfluteten gewaltige Wassermassen die Auenlandschaft. Hunderte Tiere, darunter viele kranke und altersschwache, wurden mitgerissen. An einer ruhigeren Stelle blieben die Kadaver liegen, stauten sich, Aasfresser zerfleischten sie, bis roter Flusssand schließlich alles unter sich begrub.

Wissenschaftlich betrachtet war das günstig, denn viele der Knochen sind bis heute erhalten geblieben. Sie machen das Areal im Norden der Gemeinde Untermaßfeld in Thüringen zu einer wichtigen paläontologischen Grabungsstelle. Forscher aus vielen Ländern waren an der Freilegung und Analyse der Fossilien beteiligt. Was sie herausfanden, deutet auf eine reichhaltige Fauna hin, die eher an die Serengeti als an Ostdeutschland erinnert.

Die Wissenschaftler haben auf einer nur etwa 680 Quadratmeter großen Fläche mittlerweile etwa 14.000 Fossilien großer Säugetiere gefunden, darunter Knochen von Flusspferden, Nashörnern und Elefanten. Sie stießen auf Überreste von Hyänen und entdeckten den Schädel eines Geparden, der deutlich größer war als heutige Exemplare aus Afrika. Sie holten auch Reste von Bisons, Säbelzahnkatzen und Makaken aus dem Erdreich. Was sie nicht entdeckten, waren Knochen von Urmenschen.

