Landwirtschaft Die Trauer der Sauen

Auf dem Lämmerhof im lauenburgischen Panten laufen Hausschweine auf großen Weiden. Von der Grasnarbe ist nicht mehr viel übrig, die Fläche ist lehmbraun, wie umgegraben. Bauer Detlef Hack freut sich: "Das muss so sein, erklärt er. "Schauen Sie sich den gewaltigen Nacken der Schweine an. Das ist der Motor, der vorn die Wühlscheibe antreibt."

Die will sich immerfort drehen, so hat die Natur ein Schwein nun mal gemacht. Wenn das Tier nicht gerade ruht, durchpflügt es mit der Nase das Erdreich auf der Suche nach Essbarem.

Nicht weit entfernt, in einem modernen Zuchtsauenbetrieb, stehen die Wühlscheiben still. Hunderte Muttersauen stecken in eisernen Korsetts, zur Bewegungslosigkeit verdammt. Diese "Ferkelschutzkörbe" verhindern, dass die Sauen ihre Nachkommen im engen Kastenstand versehentlich erdrücken. Zweieinhalb Monate lang können die intelligenten Tiere nur aufstehen, sitzen und liegen. Zwei- bis dreimal pro Jahr durchlaufen sie diese Tortur, bei jedem Wurf.

Viele der Sauen trauern, so nennt man die Stellung, wenn sie mit gesenktem Kopf sitzen. Sie haben weißen Schaum ums Maul, vom Trockenkauen. Sie erhalten ihr Futter in wenigen Portionen, obwohl Schweine ständig fressen wollen. Das Maul weiß nichts von rationellen Arbeitsabläufen, es will kauen. Wahlweise reißen die Tiere an Eisenketten oder schmatzen das Gestänge an. Mehr gibt es nicht zu tun für ihre Wühlscheiben.