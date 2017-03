Schicksale Der mysteriöse Tod des Timo Kraus

An diesem Samstag Anfang Januar herrscht in Hamburg wieder mal Schmuddelwetter. Es ist stürmisch, grau und nass. In der Nacht zieht Nebel auf. Die Temperaturen sinken unter den Gefrierpunkt. Der leichte Schneefall geht in Sprühregen über. Im Radio wird vor Glatteis gewarnt.

In dieser Nacht zum 8. Januar verschwindet Timo Kraus, Leiter der Merchandising-Abteilung beim Fußballbundesligisten Hamburger Sportverein.

Witters Manager Kraus 2016: "Er hat das Leben geliebt"

Kraus ist ein erfolgreicher Mann, 44 Jahre alt. Groß, sportlich, gepflegter Vollbart, eine auffällige Erscheinung. Seit 16 Jahren verheiratet, Vater von zwei halbwüchsigen Söhnen. In Buchholz, rund 30 Kilometer südlich von Hamburg, besitzt er ein Eigenheim. Er ist beliebt bei den Kollegen vom HSV, als Kumpel geschätzt im heimischen Tennisklub.

Zuletzt gesehen wurde Kraus an den St.-Pauli-Landungsbrücken am Hamburger Hafen, dort, wo sich tagsüber die Touristen drängeln und nachts nichts los ist. Erst elf Wochen später, am Donnerstag, tauchte er wieder auf: tot.

Feuerwehrleute zogen seine Leiche kurz nach sieben Uhr morgens aus dem Hamburger Hafenbecken nahe dem Museumsschiff "Cap San Diego". Der Schiffsführer einer Fähre hatte den Körper im Wasser treiben sehen. Was ist geschehen? Tragischer Unglücksfall, Selbstmord oder tückisches Verbrechen - nichts scheint ausgeschlossen.

