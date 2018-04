Tipps vom Ordnungsprofi Wie man sein Leben aufräumt

Dominique Diezi hockt auf dem Kinderzimmerboden und fragt sich, woran man erkennt, dass ein Bettlaken glücklich macht. Um sie herum türmen sich Handtücher, Kissenbezüge, Gardinen, Kleidung, zwei große Berge. Diezi soll entscheiden, welches Teil ihr innerlich Freude macht. Und was getrost in den Müll kann. So hat es ihr Karine Paulon aufgetragen, die Aufräumberaterin, die neben ihr auf dem Boden kniet.

Am Vormittag haben die beiden schon Diezis Büchersammlung verkleinert. Rosamunde Pilcher und Paulo Coelho durften bleiben. Dafür musste der "Fänger im Roggen" weichen. Er verschwand, wie vier Dutzend andere Bücher, in einer braunen Bananenkiste fürs Antiquariat.

Jetzt ist der Wandschrank dran, den Diezi nur "ihre Problemzone" nennt, weil darin alles gestapelt und gestopft ist, was sich bei einer Familie mit zwei kleinen Kindern ansammelt: seit Jahren unbenutzte Bettwäsche, ein mit Diezis Namen besticktes Handtuch, das sie "noch nie leiden konnte", zwei völlig vergessene T-Shirts.

Das Handtuch und die T-Shirts könnten weg, sagt Diezi. Aber aus der Bettwäsche ließe sich doch sicher noch eine Tischdecke nähen. Paulon schaut streng.

