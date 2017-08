Urlaubstrend Warum Gruppenreisen so beliebt sind

SPIEGEL: Was ist das Besondere am Verreisen mit einer Gruppe?

Ullrich: Eine Gruppe ist immer von ähnlichen Prozessen geprägt, egal ob es um einen gemeinsamen Urlaub geht oder das Aufführen eines Theaterstücks: Sie braucht Zeit, sich zusammenzufinden, sie braucht Führung, und sie braucht den richtigen Mix aus Mitgliedern, damit sie gut funktioniert.

SPIEGEL: Wer sollte sich auf ein solches Erlebnis einlassen?

Ullrich: Gut geeignet sind Menschen, die wissen, wie man sich in eine Gruppe einfügt - weil sie es etwa aus ihrem Beruf schon kennen. Wer für neue Projekte ohnehin immer wieder mit Fremden zusammenarbeiten muss, kriegt sicher auch eine Gruppenreise ganz gut hin. Wer hingegen wenig Erfahrung darin hat, mit fremden Personen zurechtzukommen, wird die Rollen, die bei einer Gruppenreise auf ihn zukommen, in seinem Alltagsleben nicht gut geübt haben. Für so einen Menschen ist es, als wäre er ein Schauspieler, der eben erst sein Skript erhalten hat und jetzt schon zum Auftritt auf die Bühne muss.

SPIEGEL: Welche Vorteile haben Gruppenreisen?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.