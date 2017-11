Toyota-Aufsichtsratschef über das Auto der Zukunft "Tesla ist kein Vorbild"

Repräsentationfahrzeug: Seit 1967 wird der Toyota Century gebaut, das Auto basiert auf dem firmeneigenen Crown Eight. Den Namen erhielt das Auto in Gedenken an den Firmengründer Sakichi Toyoda, der im Jahr der Markteinführung 100 Jahre alt gewordenToyota Historie / Modell Century #8 BIGA wäre.



Der mehr als fünf Meter lange Straßenkreuzer wird oft von der Kaiser-Familie und Angehörigen des Parlamentes genutzt.



Fast 30 Jahre änderten die Japaner nur sehr wenig am Design des Century, erst 1997 wurde die zweite Generation (im Bild) eingeführt. Und auch die unterscheidet sich kaum von der ersten Version. Heute wird das Auto angetrieben von einem V12-Aggregat mit 280 PS.