Profi-Fußball Wie Scheichs und Oligarchen den Transfer-Irrsinn befeuern

Uli Hoeneß hat eine tolle Idee, wie man das Wettrüsten im europäischen Spitzenfußball doch noch gewinnen kann. Der FC Bayern werde seine Superstars künftig einfach selbst ausbilden, sagt der Präsident des FC Bayern mit fester Stimme.

Hoeneß, 65, steht auf einer Bühne in einem kleinen Festzelt und hält eine Rede zur Eröffnung des neuen Nachwuchsleistungszentrums, des "Bayern Campus". Das Gelände, 30 Hektar groß, liegt am Stadtrand von München. Es gibt acht Fußballplätze, eine Sporthalle, ein kleines Stadion, ein Internat mit Wohnungen für 35 Talente, eine Freizeitlounge mit Spieleecke, ein Schwimmbad, eine Kletterwand. Die Anlage hat 70 Millionen Euro gekostet. "Das ist unsere Antwort auf den aktuellen Transferwahnsinn und die Gehälterexplosion", sagt Hoeneß.

Vor ihm in der ersten Reihe sitzt Horst Seehofer und applaudiert begeistert. Made in Bavaria! Das gefällt dem Ministerpräsidenten.

Später gibt es eine Führung über das Gelände. Campus-Leiter Hermann Gerland, ein Mann, der am liebsten Trainingsjacken trägt, hat sich zum Festakt ein schwarzes Sakko übergezogen. Er wird gefragt, ob schon in dieser Saison mit einer messimäßigen Granate zu rechnen sei. Gerland schnaubt und dreht sich weg. Vorige Saison war er noch Assistent von Bayern-Coach Carlo Ancelotti. Gerland, 63, ist ein Trainer-Traditionalist. Er ließ auf dem Campus zwei Kopfballpendel aufhängen. Mit so etwas trainierte früher Gerd Müller. Es gibt auch einen künstlichen Hügel für harte Laufeinheiten. Und Reckstangen für Klimmzüge.

Schwer zu sagen, ob das am Ende wirklich reichen wird gegen das, was sich auf dem Fußballmarkt gerade tut.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.