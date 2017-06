Taxi-Schreck Uber Der böse Junge des Silicon Valley

Was für ein hässlicher Klotz dieses Gebäude doch ist, die Zentrale von Uber in San Francisco, Market Street, wo sich die Obdachlosen und Drogensüchtigen der Stadt sammeln. Ein Betonbau, seltsam fensterlos, irgendwo zwischen Bunker und Behörde. Abweisender, schroffer nach außen kann sich ein Haus kaum geben.

Drinnen dann aber das Gegenteil: So sehen glamouröse Medienkonzerne in "James Bond"-Filmen aus, glänzend schwarze Onyxwände, eine enorme gläserne Wendeltreppe windet sich durch die Etagen, die Türen, Teppiche, Möbel in Grau-Schwarz-Weiß, an den Wänden monochrome Fotografien des Death Valley, kein Tageslicht auf den meisten Etagen.

Uber ist der neueste Koloss der digitalen Welt, 70 Milliarden Dollar schwer und nun endgültig aufgestiegen in die Liga von Unternehmen, die in kürzester Zeit und scheinbar mühelos die Welt erobern, weil sie verändern, wie wir leben.

Und Uber ist dabei, vieles zu verändern: wie wir uns fortbewegen und wie wir arbeiten, wie Stadtplaner und Autohersteller denken. Uber arbeitet an fliegenden Autos und untergräbt die arbeitsrechtlichen Errungenschaften vergangener Jahrzehnte. Die Idee scheint im Kern zunächst so einfach: eine Smartphone-App, die auf Knopfdruck schnell und günstig Fahrgelegenheiten organisiert. Dennoch denken viele im Silicon Valley: Vergiss Google und Apple, das ist die alte Garde, wer die nächste Etappe der Technologisierung der Welt verstehen will, muss Uber verstehen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.