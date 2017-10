Macron, Trudeau, Lindner Endlich echte Männer

Mitte Mai, kurz nachdem Emmanuel Macron die Präsidentenwahl in Frankreich gewonnen hat, ist plötzlich überall die Rede von einem neuen Typ Politiker: Justin Trudeau, der kanadische Premier, gehört dazu, der ehemalige italienische Ministerpräsident Matteo Renzi, der Österreicher Sebastian Kurz und eben Macron. Es sind jüngere, gut aussehende Männer, strahlend und charismatisch, eine Mischung aus 007 und JFK. Sie sind Profis der medialen Selbstinszenierung, bestens gekleidet, bespöttelt als Slim-Fit-Generation. Ihre Person überragt die Partei, sie sind unverhohlen machtbewusst und bereit zum Risiko.

Und es sind ausnahmslos Männer.

In diesen jungen Kennedys steckt der Wunsch nach Erneuerung. Sie bedienen die Sehnsucht nach einer anderen Politik, entschieden und offensiv, einer Politik, die Ziele benennt, auch wenn sie unbequem sind, die nicht abwartet und moderiert, sondern zuspitzt und zupackt. Es ist die Sehnsucht nach einer neuen Männlichkeit, die nicht breitbeinig und aggressiv daherkommt, ohne den Muff von Herrenwitz und Hinterzimmer. Wir erleben die Rückkehr des Mannes. Auch in Deutschland, wo die mächtigste Frau der Welt gerade ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren hat. Offenbar hat Merkels mütterliches Narrativ von der nüchternen, vernunftgesteuerten Frau, die Deutschland in einer Welt voll gefährlicher und unberechenbarer Männer führt, an Überzeugungskraft verloren.

Stattdessen hat FDP-Chef Christian Lindner, der sich selbst in einer Liga mit Macron und Kurz sieht, seine tot geglaubte Partei in den Bundestag zurückgeführt. Er will Deutschlands neuer Mann sein. Martin Schulz hätte es vielleicht sein können. Da war die anfängliche Begeisterung: "Martin, du geile Sau!" Da sollte einer geil regieren, führungsstark, auch das war ein Antrieb des Hypes um Schulz: nach zwölf Jahren Matriarchat - endlich wieder ein Mann.

