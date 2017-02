Merkels Türkei-Besuch Eine Frage der Ehre

An den Tag, an dem er zum ersten Mal einen Befehl verweigerte, kann sich Murat Karasu noch gut erinnern. Der Offizier der türkischen Armee hat in den USA studiert und Kampfjets geflogen, bereits mehrmals schickten ihn seine Vorgesetzten auf begehrte Posten bei der Nato, zuletzt nach Deutschland. Befehl und Gehorsam gehören zu Karasus Leben wie die Liebe zu seinem Land.

Nachdem Teile des Militärs im Juli gegen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan geputscht hatten, ging Karasu weiter seinem Dienst nach, bis ihm Anfang September plötzlich sein Vorgesetzter ein Schreiben in die Hand drückte: Karasu müsse das Militär verlassen, lautete der Befehl, er solle in die Türkei zurückkehren.

"Der Rauswurf kam aus heiterem Himmel", sagt Karasu, ein zupackender Mittvierziger, vier Monate später, "zur Begründung gab es kein Wort." Karasu sitzt in einer Konditorei in einer westdeutschen Kleinstadt. Er sagt: "Ich will in Deutschland bleiben." Der Mann, der noch vor Kurzem für Überwachung und Verteidigung des Nato-Luftraums an der Grenze zu Russland zuständig war, hat in der Bundesrepublik Asyl beantragt.

Karasu, seine Frau und die Kinder sind Opfer von Erdogans Säuberungen, wie weitere etwa 40 zumeist hochrangige türkische Nato-Soldaten in Deutschland. Der Fall ist heikel für die deutsche Diplomatie: Nato-Militärs, die in einem anderen Nato-Land Asyl beantragen.

