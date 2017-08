Türkei-Krise Der große Graben

Vieles hat sie verbunden, die türkische Herkunft, die Mitgliedschaft bei den Grünen. Heute aber könnten ihre Positionen nicht weiter auseinanderliegen, heute ist Ozan Ceyhun Berater von Recep Tayyip Erdogan und Grünen-Chef Cem Özdemir einer der schärfsten Kritiker des türkischen Präsidenten.

Özdemir, 51, und Ceyhun, 56, kämpften in den Neunzigerjahren gemeinsam für die Rechte von Migranten in Deutschland und gegen religiösen Fundamentalismus, Özdemir als Abgeordneter im Bundestag, Ceyhun als Mitarbeiter im Familienministerium in Wiesbaden. Doch während Özdemir zum Parteivorsitzenden aufstieg, wurde Ceyhun Abgeordneter im Europaparlament, wechselte zur SPD und heuerte später bei der türkischen AKP an.

Für Özdemir ist Ceyhun ein Opportunist, der sich einem autoritären Regime andient. Ceyhun wirft Özdemir vor, bewusst Stimmung gegen die Türkei zu machen. Er hat Özdemir im türkischen Fernsehen wiederholt kritisiert. Die beiden haben keinen Kontakt mehr, aber sie hätten sich ohnehin wenig zu sagen.

Der Bruch zwischen Özdemir und Ceyhun wiederholt sich gerade im Großen, im Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei, die so eng verbunden sind, durch die fast drei Millionen Deutschtürken, durch Unternehmen, durch all die Touristen, die Jahr für Jahr an die Strände von Izmir und Antalya reisen. Es ist ein Bruch, der nicht nur zwischen Deutschen und Türken verläuft, er zieht sich quer durch die deutsch-türkische Gemeinde, durch Parteien, Familien, Freundeskreise. Gestritten wird über den Putschversuch vom 15. Juli 2016, über die Säuberung von Gerichten, Behörden, Armee, Hochschulen. Über die Frage, ob die Türkei noch eine Demokratie oder schon eine Diktatur ist.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.