Türkischer Journalist Sik Festgesetzt, Hochsicherheitstrakt 9

Sie sind am frühen Morgen aus dem ganzen Land angereist, haben stundenlang in der Kälte ausgeharrt. Jetzt ist ihre Geduld verbraucht. Die Demonstranten, darunter viele Journalisten, drängen gegen das Absperrgitter vor dem Gerichtspalast in Istanbul. Sie rufen: "Wir wollen Gerechtigkeit!" Und: "Journalismus ist kein Verbrechen!"

Am Mittwoch vor zwei Wochen begann von Neuem eines von mehreren Terrorverfahren gegen den Journalisten Ahmet Sik. Die Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zugesichert, Beobachter zu der Verhandlung zuzulassen. Doch nun heißt es, der Saal sei zu klein. "Die Regierung will die Öffentlichkeit fernhalten", sagt Erol Önderoglu, Vertreter der Organisation "Reporter ohne Grenzen" und ein Freund Siks. "Sie schämt sich selbst für diesen Prozess."

Ahmet Sik, 46, gilt als einer der besten investigativen Journalisten des Landes. Er wurde für seine Arbeit mit dem Unesco-Preis für Pressefreiheit ausgezeichnet. 2011 enthüllte Sik die Machenschaften des islamistischen Predigers Fethullah Gülen. In dem Buch "Armee des Imam" beschrieb er, wie Anhänger Gülens mithilfe der Regierung Erdogan staatliche Institutionen unterwandert, sich bereichert und Gegner verfolgt haben. Das Manuskript wurde von der Polizei konfisziert, Sik für zwölf Monate als angeblicher Terrorist ins Gefängnis gesperrt.

Nun, sechs Jahre später, sitzt Sik erneut in Haft. Diesmal aber soll er Propaganda für Gülen betrieben haben. Der Fall Sik ist ein Lehrstück über die Willkür, mit der die türkische Regierung inzwischen gegen Journalisten vorgeht.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.