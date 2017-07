Türkischer Vizepremier Simsek "Deutschland verhält sich irrational"

Wenn die Türkei international unter Druck gerät, wenn sie ausländische Regierungen beruhigen muss, schickt sie gern den stellvertretenden Premierminister Simsek vor. Er ist 50 Jahre alt, zuständig für Finanzen und Wirtschaft, einer der wenigen Moderaten in der Regierung unter Erdogan. imek ist in ärmlichen Verhältnissen im kurdischen Südosten der Türkei aufgewachsen und lernte erst in der Grundschule Türkisch. Mithilfe eines Stipendiums studierte er in Großbritannien, erlangte die britische Staatsbürgerschaft und arbeitete als Investmentbanker in London. 2007 wurde er Wirtschaftsminister unter dem damaligen Premier Recep Tayyip Erdogan. 2015 wurde er Vize unter Premier Ahmet Davutoglu, er behielt seinen Posten auch unter dem neuen Regierungschef Binali Yldrm. Zum Interview empfängt imek im Amt des Premierministers in Ankara.

SPIEGEL: Herr Vizepremier, der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel warnt vor Investitionen in der Türkei. Können Sie verstehen, wenn Unternehmen Ihr Land aus Sicherheitsgründen inzwischen meiden?

Simsek: Ich kann verstehen, dass Investoren Fragen haben. Die Türkei ist durch eine schwere Zeit gegangen. Nun aber haben wir das Schlimmste hinter uns. Ich kann der Geschäftswelt versichern: Die Türkei ist nach wie vor ein offenes, liberales, unternehmerfreundliches Land.

SPIEGEL: Türkische Behörden haben dem Bundeskriminalamt eine Liste mit den Namen von fast 700 Firmen übermittelt, die angeblich mit Terroristen zusammenarbeiten - darunter Konzerne wie Daimler und BASF. Später wurde sie zurückgezogen. Aber das schafft nicht gerade Vertrauen.

Simsek: Als ich in den Medien von der Liste erfuhr, habe ich sofort unseren Justiz- und unseren Innenminister angerufen. Beide haben mir versichert, dass zu keiner Zeit auch nur gegen ein einziges deutsches Unternehmen wegen des Verdachts auf Terrorfinanzierung ermittelt wurde.

SPIEGEL: Wozu dann die Liste?

