Putschversuch gegen Erdogan Eine Nacht im Juli

Einen halben Kilometer vor dem Gericht stoppen die Busse: Die Gefangenen müssen aussteigen. Die letzten Meter sollen sie zu Fuß zurücklegen. Jeweils zwei Bewacher nehmen einen Gefangenen in ihre Mitte, treiben ihn an, daneben marschieren Soldaten in Kampfmontur, das Sturmgewehr im Anschlag. Hinter einem Zaun drängeln sich Demonstranten, brüllen "Verräter!", "Mörder!" Meter für Meter schwillt das Geschrei der Menge an.

221 Männer klagt der türkische Staat in Ankara an diesem Tag, dem 22. Mai 2017, an: Sie sollen den Putsch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan am 15. Juli 2016 angeführt haben. Zwölf von ihnen sind auf der Flucht oder im Exil - unter ihnen der Hauptbeschuldigte, Islamistenprediger Fethullah Gülen.

Am Eingang des Gerichts warten Journalisten. Mann für Mann werden die Angeklagten eine Treppe hochgeführt, in einem gewissen Abstand, damit die Kameras ihre Gesichter aus der Nähe zeigen können. Ihre Züge sind erstarrt, der Blick ist meist zu Boden gerichtet. Der Staat führt sie vor wie eine Beute.

Bis heute ist umstritten, was genau am 15. Juli 2016 in der Türkei passiert ist. Laut Präsident Erdogan ordnete der Prediger aus seinem Exil in den USA den Putsch an: Seine Gefolgsleute im Militär, vor allem bei der Luftwaffe, hätten daraufhin versucht, im Land gewaltsam die Macht zu übernehmen. Der Putsch sei dann am Widerstand der Bürger gescheitert, die gegen die Soldaten auf die Straße gingen. Fethullah Gülen hingegen behauptet, der Umsturzversuch sei eine Inszenierung von Erdogan, der so seine Herrschaft ausdehnen wolle. Auch die Partner der Türkei im Westen können bis heute nicht genau sagen, welche Version nun stimmt.

