Gefährliche Turbulenzen Wie der A380 andere Jets vom Himmel blasen kann

Für die Crew des luxuriösen Charterjets aus München schien dies ein Routineeinsatz zu werden. Zwei Piloten und eine Servicemitarbeiterin sollten sechs Urlauber von Malé auf den Malediven zurück nach Berlin chauffieren, mit einem Tankstopp in Abu Dhabi. Zu Beginn verstrich die Flugzeit wie gewohnt ereignislos.

Dann geschah es. Hoch über dem Arabischen Meer und aus heiterem Himmel brach die Hölle los. Eben noch lag der zweistrahlige Business-Jet vom Typ Challenger 604 ruhig in der Luft - nun aber wirbelte die 20-Tonnen-Maschine plötzlich herum wie ein Papierflieger im Windkanal.

Die linke Tragfläche schlug nach unten um. Dreimal rollte der Jet um seine Längsachse, er rüttelte und schüttelte, die Passagiere schrien; alle, die nicht angeschnallt waren, flogen in der Kabine umher und versuchten verzweifelt, sich an irgendetwas festzuklammern. Flug MHV 640 stürzte in die Tiefe.

Als das linke Triebwerk zu überhitzen drohte, schalteten die Piloten es ab. Gleichzeitig fielen wichtige Instrumente aus, die Bildschirme im Cockpit wurden schwarz. In weniger als 30 Sekunden hatte die Challenger bereits 3300 Meter an Höhe verloren.

