Klaas Heufer-Umlauf über Politik "Merkels Taktieren finde ich ganz schön übel"

Heufer-Umlauf, 33, gelernter Friseur, begann seine Laufbahn bei den Musiksendern Viva und MTV. Im Duo mit Joko Winterscheidt wurde er zur Hoffnung der deutschen TV-Unterhaltung. Im Juni lief die letzte Folge ihrer gemeinsamen Late-Night-Show "Circus Halligalli". Nun versucht es Heufer-Umlauf mit der Sendung "Ein Mann, eine Wahl" allein (Sendetermine: 11. und 18. September, 22.05 Uhr, ProSieben).

SPIEGEL: Herr Heufer-Umlauf, in Ihren Shows haben Sie auf sich schießen lassen und Kochsalzlösung in die Stirn gespritzt bekommen. Was qualifiziert Sie als Gastgeber einer Politiksendung?

Heufer-Umlauf: Nichts. Außer mein natürliches Interesse an Politik, gepaart mit der Aufmerksamkeit, die ich bekomme.

SPIEGEL: Sind Sie für Mutproben und Saufspiele langsam zu alt?

Heufer-Umlauf: Politik und Saufen lassen sich doch gut verbinden. Das zeigen ja auch die Jugendorganisationen der Parteien.

SPIEGEL: Alle paar Jahre gönnt sich ProSieben eine politische Sendung...

Heufer-Umlauf: ...da macht Edmund Stoiber Druck.

SPIEGEL: Der ist Vorsitzender eines Beirats von ProSiebenSat.1. Dennoch finden politische Formate dort eigentlich nur zur Bundestagswahl statt. Reicht das?

Heufer-Umlauf: ProSieben ist ein Privatsender, der das nicht unbedingt machen muss. Wenn sich zur Wahl eine Lücke auftut, muss man da durchrennen.

SPIEGEL: In Ihrer Sendung befragen Sie Spitzenpolitiker in der Rolle des Linken, Liberalen und Konservativen. Das klingt inszeniert.

Heufer-Umlauf: Ich habe eine andere Herangehensweise als die Politikredaktionen von ARD und ZDF. Vor meiner Sendung läuft normalerweise die Sitcom "The Big Bang Theory". Mit Politik rennen Sie also keine offenen Türen ein. Wenn sich da jemand eine Stunde hinsetzen und dranbleiben soll, muss ich auch unterhalten.

