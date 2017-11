Die Mutter an Bord, der Sohn leider nicht Wie Airlines ihre Kunden mit Überbuchungen verärgern

Plötzlich waren sie verschwunden. Jan Stephen war nur kurz zur Toilette gegangen, da hatte das Boarding für Flug KL 1911 von Amsterdam nach Hannover auch schon begonnen. Die neunjährige Schwester und die Mutter waren vorgegangen und warteten im Flieger auf ihn.

Aber der 16-Jährige kam nicht. Als der Junge sein Ticket unter den Scanner hielt, stand plötzlich ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft KLM vor ihm. "Man sagte mir, dass ich nicht mitfliegen könne", erinnert sich der Junge. Die Maschine war überbucht und flog ohne ihn ab.

Jan Stephens Mutter kann seit einem Schlaganfall vor vier Jahren nicht richtig sprechen und ist gehbehindert. Julia Brüggemann verständigt sich vor allem durch Gesten und Laute. Ihr Sohn versteht, was sie meint, auf der Reise sollte er ihr als Betreuer und eine Art Dolmetscher zur Seite stehen. So erzählte er es auch den KLM-Angestellten am Flugsteig. "Ich habe denen die Lage geschildert, aber die zuckten nur mit den Schultern."

In diesem Jahr haben Fluggesellschaften wegen rabiaten Verhaltens immer wieder weltweit Schlagzeilen gemacht. Mal dürfen Teenager nicht an Bord, weil sie Leggings tragen, mal wird ein Passagier gegen seinen Willen aus dem Flugzeug gezerrt. Dass Kunden zurückbleiben müssen, passiert regelmäßig, fast alle Airlines überbuchen ihre Flüge.

