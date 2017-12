Terroropfer vom Breitscheidplatz "Ich hatte ein gutes Leben, und jetzt habe ich nichts"

Am 19. Dezember soll das alles enden. Sie werden sich an diesem Tag auf dem Breitscheidplatz treffen, direkt neben der Gedächtniskirche. Sie werden aus Israel anreisen, aus Brandenburg, aus den USA und sich neben einen Riss im Boden knien, der auf dem Platz beginnt und sich über die Treppe zur Kirche fortsetzt. Auf den Stufen stehen die Namen der zwölf Toten. Die Angehörigen der Toten des Anschlags werden den Riss mit einer Metalllegierung schließen. Jede Familie eines Opfers wird ein paar Gramm flüssiges Gold in den Boden versenken und so das von der Senatskanzlei Berlin beauftragte Denkmal fertigstellen. Eine Wunde, die sich schließt.

Wenn es nur so einfach wäre.

Beinah ein Jahr ist seit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz vergangen. Die Gedenkfeier am Jahrestag soll das Trauerjahr beenden. Es ist jedoch zu viel passiert, als dass die Betroffenen abschließen könnten. An diesem Abend sind zwölf Menschen gestorben, fast hundert wurden verletzt, einige Opfer sind noch immer in Kliniken, die meisten sind bislang nicht über ihren Verlust hinweg, sei es der Verlust eines Angehörigen oder der eigenen Gesundheit. Die Wunden sind nicht ansatzweise verheilt.

Doch wenn man die Angehörigen trifft, berichten viele schnell von etwas anderem, von dem, was nach dem Anschlag geschah. Von ihrer Enttäuschung. Sie erzählen von einem Staat, der in ihren Augen versagt hat. Sie sagen: Er konnte nicht verhindern, dass ein Terrorist mitten in Berlin einen Anschlag verübte. Und ließ uns dann im Stich. Sie sagen: Dieser Riss wird nie zu kitten sein.

