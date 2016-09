Nadija Sawtschenko Derbe Heldin

Maxim Dondyuk/DER SPIEGEL Politikerin Sawtschenko

Vor dem Präsidentensitz in Kiew, dort, wo die Straße vom Maidan hinaufsteigt zum Steilufer über dem Dnepr-Strom, demonstrieren Dutzende Menschen. Es sind Frauen und Mütter von Soldaten, die im Osten der Ukraine in die Hände der prorussischen Separatisten gefallen sind.

Sie haben Fotos dabei und Dokumente, in denen das Schicksal ihrer Angehörigen festgehalten ist. Über hundert Soldaten sollen in den Gefängnissen der Separatisten sitzen, keiner kennt die genaue Zahl.

"Der Präsident soll die Männer endlich gegen unsere eigenen Gefangenen austauschen", ruft eine Frau in ein Megafon. "Ich will, dass seine Mitarbeiter mit jedem der Angehörigen reden!"

Die Frau ist Nadija Sawtschenko, 35 Jahre alt, Hubschrauberpilotin, Hauptmann der ukrainischen Armee, 170 Flugstunden, 45 Fallschirmsprünge. Spitzname: "Kulja", die Kugel. Sie hat dunkles, kurz geschnittenes Haar, auch die Bluse ist schwarz, die Hose ebenfalls. Sie redet ukrainisch, ihre Sätze kommen schnell und hart. Es klingt, als spuckte ein Maschinengewehr sie aus.

Sie war selbst 709 Tage in Gefangenschaft. Kurz nach Kriegsbeginn fiel sie den Separatisten in der Ostukraine in die Hände und tauchte dann unter mysteriösen Umständen in Russland auf, wo sie sofort ins Gefängnis kam.