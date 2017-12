Unerfüllter Kinderwunsch Wenn die Sehnsucht nach einem Baby zum Drama wird

Marie Butterwegge lenkt ihr Auto auf den Parkplatz vor der Kinderwunschpraxis, oft schon morgens um halb sieben. Sie will noch einen Sitzplatz im Wartezimmer ergattern. Um diese Uhrzeit ist es in dem zweistöckigen Gebäude am Stadtrand einer süddeutschen Universitätsstadt so voll, als würden die Patienten mit Bussen dorthin gekarrt.

Sie sitzt dann unter einem der Bilder an der Wand. Darauf steht: "Vögeln macht schlank." Es ist eine ungewöhnliche Beschreibung der misslichen Lage, in der sich Marie Butterwegge befindet. Die 33-Jährige und ihr Mann hatten Sex, besonders jeden Monat pünktlich zum Eisprung, anfangs aufgeregt, dann mit jedem Monat leidenschaftsloser, bis sie merkten: Sex macht vielleicht schlank - Marie Butterwegge verlor in den vergangenen zwei Jahren knapp 20 Kilogramm Gewicht. Aber positiv wird der Schwangerschaftstest nicht.

Vor vier Jahren hatten die Butterwegges geheiratet, sie kauften ein Haus mit Platz für zwei Kinderzimmer in einem kleinen Dorf am Fuße der Schwäbischen Alb. Das Schlimmste, sagt Marie Butterwegge, seien seither die Familienfeiern. Meistens rufe sie gleich am Anfang in die Runde: "Ich brauche einen Schnaps." Sie hofft, dass dann keiner mehr fragt, ob sie schwanger sei. Am liebsten würde sie allen entgegenschreien, dass ihre Eileiter verschlossen sind und das Ejakulat ihres Mannes zudem keine Spermien enthält. Doch natürlich würde das kaum zur launigen Unterhaltung im schwäbischen Wirtshaus beitragen. Meistens schüttelt sie einfach den Kopf, wenn wieder jemand neugierig wissen will, ob der Nachwuchs bald kommt.

"Langsam denken alle, ich wäre eine Karrierefrau, die keine Kinder will." Wie fast alle Kinderwunschpaare dieser Geschichte möchte Butterwegge nur unter falschem Namen über das Leben im Hoffnungsterror berichten, den eine Kinderwunschbehandlung bedeuten kann. Rund hundertmal saß Butterwegge im vorigen Jahr in der süddeutschen Kinderwunschpraxis. Immer wieder musste sich die Sekretärin bei ihrem Arbeitgeber, einer Rechtsanwaltskanzlei, krankmelden. Schwanger ist sie immer noch nicht.

