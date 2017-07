Interview mit Unesco-Leiterin Mechtild Rössler  Warum zählt Aleppo zum Weltkulturerbe, Dresden aber nicht?

Simone Perolari/DER SPIEGEL Welterbe-Beauftragte Rössler: "Wir räumen den Schutt aus Aleppo"

Die deutsche Geografin Mechthild Rössler, 57, arbeitet seit 25 Jahren für das Welterbezentrum der Unesco in Paris, seit 2015 leitet sie es. Sie ist zuständig für alle 1052 Stätten, die als Kultur- oder Naturerbe der Menschheit gelten - und damit die oberste Kulturhüterin der Welt. Vom 2. bis 12. Juli tagt das Welterbekomitee in Krakau. Seine Mitglieder entscheiden über die Listung weiterer "einzigartiger Zeugnisse der Menschheitsgeschichte und der Natur" - und sprechen über all das, was der Mensch vernichtet.

SPIEGEL: Frau Rössler, viele Länder würden gern Denkmäler und Landschaften als Welterbe auszeichnen lassen. Ist der Titel Weltkulturerbe begehrter denn je?

Rössler: Ja, auf jeden Fall. Nur müssen wir uns mehr als bisher um das schon bestehende Welterbe kümmern.

SPIEGEL: Die Deutschen würden aber gern - unter anderem - ihren mittelalterlichen Naumburger Dom als Welterbe geschützt wissen. Er wurde von deutscher Seite aus schon zum zweiten Mal vorgeschlagen. Wie stehen die Chancen?

Rössler: Nicht gut. Der Rat für Denkmalpflege hat den Naumburger Dom und die ebenfalls von den Deutschen nominierte Kulturlandschaft an Saale und Unstrut nicht zur Einschreibung empfohlen. Besser sind die Aussichten für die Höhlen der ältesten Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb. Aber noch einmal: Wir müssen all die Stätten im Auge behalten, die seit Längerem zum Welterbe zählen, viele sind in Gefahr. Wir haben 2001 die Zerstörungen der Buddhastatuen von Bamiyan in Zentralafghanistan beobachten müssen, ein terroristischer Akt durch die Taliban. Danach entwickelten sich viele ähnliche Brandherde, massive Zerstörungen und Bedrohungen durch bewaffnete Konflikte. Das sollte uns interessieren.

