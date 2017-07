Studenten nachts in Bonn Noch Luft nach oben

19.45 Uhr

Bonn war mal was, so viel ist klar. Das Grundgesetz ist hier entstanden, fast 50 Jahre lang regierte der Bundeskanzler vom Rhein aus das Land. Dann fiel die Mauer, Berlin wurde wieder Hauptstadt - und Bonn geriet in eine Identitätskrise. Zwar ist man noch irgendwie bedeutsam, noch sechs Ministerien haben hier ihren Hauptsitz, die Vereinten Nationen sind vertreten, und es gibt das umfassendste Museum zur Geschichte der Bundesrepublik.

Ganz große Politik wird nicht mehr gemacht, und trotzdem konnte die Stadt den spießig-offiziellen Charakter nicht loswerden. Spaßvögel behaupten deshalb, Bonn sei eine Abkürzung für "Bundesstadt ohne nennenswertes Nachtleben".

Dass alle jungen Leute am Wochenende ins nahe gelegene Köln fliehen, ist aber ein Gerücht - das behauptet zumindest Ivi. Sie ist zum Studieren hergezogen und hat mir schon oft erzählt, dass man hier gut weggehen kann. Mal sehen, ob sie mich heute überzeugen kann.

20.00 Uhr

Es geht feurig los. Ich bin mit Ivi, Corinna, Rieke, Isabel und Nicolas im Burritorico verabredet, einem mexikanischen Restaurant, in dem die Wahl des Schärfegrads auf die Kategorien "mittel" und "extrem" beschränkt ist. Das Bestellen funktioniert nach der Subway-Methode: An der Theke wählt man die Teigbasis, dann Beläge und Soße. "Guacamole kostet ein bisschen extra", sagt der Wrap-Zubereiter. Na gut, da muss ich wohl durch.

Wir setzen uns an einen Holztisch in der Mitte des Raums. Als ich meinen Burrito von einer hippen Blechschale esse und hausgemachte Limo aus einem Einmachglas schlürfe, kommt mir Bonn gar nicht so bieder vor.

Juliane Herrmann/ UNI SPIEGEL Blühende Kirchschbäume in Bonn

21.35 Uhr

Unser nächstes Ziel ist die Altstadt. "Da gibt es viele gemütliche Kneipen", sagt Ivi. Wir laufen am Stadthaus vorbei. Dafür, dass hier selbst Studenten in schnieken Altbauten wohnen, ist es ungewöhnlich hässlich. Ziemlich schön sind die rosa blühenden Kirschbäume in der Nebenstraße. Rieke erzählt, dass viele Hobbyfotografen eigens anreisen, um Bilder von der Blütenpracht zu machen und bei Instagram zu posten. Es gibt sogar einen Wettbewerb um das gelungenste Foto.

Besonders angetan scheinen Japaner zu sein: Zur Hochsaison im April liegt die Zahl ihrer Übernachtungen in Bonn mehr als 80 Prozent über dem Jahresdurchschnitt.

21.50 Uhr

Im Kiosk an der Ecke besorgen wir Eis und Kekse. Dann halten wir nach einer geeigneten Kneipe Ausschau. Viele sind schon voll, weil der 1. FC Köln das Abendspiel und generell wohl auch viele Fans hier hat, die vor den großen Bildschirmen mitfiebern. Im Bierhaus Machold haben wir schließlich Glück, im hinteren Raum ist ein Tisch frei.

Wie es sich für ein Brauhaus gehört, laufen riesige Rohre unter der Decke entlang. Die Kellnerin versorgt uns mit dem hausgemachten Naturtrüb vom Fass. "Das ist ein obergäriges Bier", sagt sie, "geht geschmacklich Richtung Kölsch."

22.45 Uhr

Charly, Verena, Jana, Olli und Theresa sind dazugekommen. Die Gruppengröße könnte zum Problem werden, zu sechst war es schon schwierig, Platz zu finden. Wir machen uns auf die Suche.

22.55 Uhr

Das Gegenteil ist der Fall: Der Türsteher vom Nyx freut sich, dass so viele Leute in seinen Laden wollen. "Wenn ihr alle reingeht, gibt's Gruppenrabatt", sagt er und reduziert den Eintritt von vier auf einen Euro pro Person. Zur systematischen Taschendurchsuchung sollen wir uns in Zweierreihen aufstellen. Von der Kassiererin gibt's ein Tütchen Ahoi-Brause - das Grundschulfeeling ist perfekt.

0.15 Uhr

Drinnen geht die Zeitreise weiter: Der Raum ist mit Retroblechschildern, alten Fernsehern und Discokugeln dekoriert, der DJ erfüllt von Eiffel 65 bis Spice Girls jeden Wunsch. Ivi setzt den Karnevals-Hit "Kölsche Jung" von Brings durch. Das passt zwar nicht in die Neunziger-Playlist, aber alles mit Köln-Bezug scheint beliebt. Der Dampf aus der Nebelmaschine verschleiert die Sicht, wilde Tanzmoves bleiben unbeobachtet.

Juliane Herrmann/ UNI SPIEGEL Auf einen Absacker in die Wache

1.10 Uhr

"Die Wache" ist das nächste Ziel. "Den Laden kennt in Bonn jeder, hier geht man eigentlich als Letztes zum Absacker hin", sagt Ivi. Die übliche Chronologie ignorieren wir; wenn es schon auf dem Weg liegt, können wir auch einen Schnaps mitnehmen. Auch hier wird in Sachen Deko wieder einiges geboten: Geweihe schmücken die Wände, und an einer Stange in der Mitte des Raums ist eine weibliche Schaufensterpuppe in lasziver Pose drapiert.

Aus den Boxen dröhnt "Ich will nicht nach Berlin" von Kraftklub; ein Song, der in Bonn fast Hymnenpotenzial hat, denke ich. Zum Flippern und Kickern lassen wir uns nicht hinreißen, die Hälfte der Gruppe will noch tanzen. "Ab in die 'Nachtschicht'", schlägt Corinna deshalb vor.

1.30 Uhr

Für fünf Euro sind wir dabei. Eine semi-gute Investition: Die "Nachtschicht" ist eine durchschnittliche Großraumdisco mit klebrigem Boden und sehr jungen Besuchern.

2.25 Uhr

Ein bisschen früh, trotzdem beschließen wir, nach Hause zu gehen. Partytechnisch ist in Bonn zwar noch Luft nach oben, aber essen und trinken kann man hier hervorragend.