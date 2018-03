Fotoprojekt im Wohnheim Das gleiche Zimmer, immer anders

Individualität braucht nicht viel Platz. Das zeigen die Fotos aus dem Studentenwohnheim Karlshof in Darmstadt: Ein paar mitgebrachte Gegenstände, ein Poster an der Wand oder ein Bücherbord - und schon verwandelt sich das karge Zimmer in einen Raum mit Charakter. Bei dem einen geht es chaotisch zu, beim anderen ist alles aufgeräumt.

"Ich will zeigen, dass jeder Mensch anders ist und den Dingen seinen persönlichen Stempel aufdrückt", sagt Fotografin Louisa Galow. Menschen stünden eigentlich immer im Mittelpunkt ihrer Bilder. Auch dann, wenn - wie auf den Wohnheimbildern - niemand zu sehen ist.

Die Räume sind ähnlich, teils mit dem gleichen Grundriss - selbst die Möbel sind oft identisch. Und doch gleicht kein Raum dem anderen, denn die Zimmer spiegeln die Persönlichkeit ihrer Bewohner.

Zum Wohnheimprojekt kam Louisa, die in Darmstadt "Kommunikationsdesign mit dem Schwerpunkt Fotografie" studierte, über einen Kurs an der Hochschule. Die Aufgabe: Lebenswelten internationaler Studierender in Darmstadt zu dokumentieren. Der Karlshof war dafür wie geschaffen: Insgesamt 963 Zimmer gibt es in den Gebäuden des Wohnheims im Alfred-Messel-Weg.

"Ich bin von Tür zu Tür gegangen, habe geklopft und gefragt, ob ich die Bilder machen darf", berichtet Louisa. Erstaunt war sie darüber, wie viele mitgemacht haben und die Fotografin in ihr Schlafzimmer ließen. "Dabei ist das doch das Privateste, was es so gibt."

Hol Dir den gedruckten UNI SPIEGEL! UNI SPIEGEL Ausgabe 1/2018 Sprich mich an!

Wie wir lernen, wieder offline zu flirten Wollt ihr das Heft nach Hause bekommen?

Wollt ihr das Heft nach Hause bekommen? Dann abonniert den SPIEGEL im Studenten-Abo zum günstigen Sonderpreis. Den UNI SPIEGEL gibt's auch kostenlos an den meisten Hochschulen.

Wer die Räume bewohnt, verrät Louisa nicht. Der Betrachter soll sich selbst ein Bild davon machen. "Ich finde es schade, dass Menschen so schnell bewertet und in Schubladen gesteckt werden - bloß wegen eines Namens oder ihrer Herkunft."

Ihren Themen nähert sie sich deshalb möglichst wertfrei. Für ein anderes Projekt fotografierte sie etwa Frauen, die vorübergehend Zuflucht in einer Einrichtung für wohnungslose Frauen fanden, oder begleitete ein älteres Ehepaar, bei dem der Mann an Demenz erkrankt war, in seinem Alltag.

Ihr Studium hat die 24-Jährige vergangenen Sommer beendet und arbeitet jetzt als freie Fotografin und Grafikerin in Darmstadt. Für sie ein Traumjob: "Ich wusste schon früh, dass ich eine Arbeit haben wollte, die kreativ und abwechslungsreich ist."