Neues Lernen Dieser Prof gibt Vorlesungen bei YouTube statt im Hörsaal

Auf 3,7 Millionen Minuten Sendezeit hat es Martin Bonnet bereits gebracht. Das sind mehr als sieben Jahre. So lange sahen sich Studenten die YouTube-Videos des Maschinenbauprofessors an - und das bei einem eigentlich trockenen Thema: Werkstofftechnik.

"Videos eignen sich sehr viel besser für eine individuelle Lernweise", erklärt Bonnet. Der eine springt noch mal zurück, ein anderer zieht ein Buch hinzu.

Auf die Idee zu den selbst produzierten Filmen kam der Hochschullehrer vor fünf Jahren: "Hunderte Studenten setzen sich in öffentliche Verkehrsmittel, nur um meine Vorlesung zu hören", erinnert er sich. "Das ist doch eigentlich Unsinn!"

Bonnet tat dann etwas, das wenige seiner Kollegen tun: Er ging zum Zentrum für Hochschuldidaktik an der TH Köln und ließ sich beraten. Zurück kam er mit dem Konzept des "flipped classroom". Das bedeutet: Die Studierenden lernen den Stoff mithilfe der Videos daheim und wenden ihn in der Uni an. Das Prinzip Vorlesung wird auf den Kopf gestellt.

Mittlerweile hält Bonnet Vorlesungen nur noch im Masterbereich. Die meisten Module bietet er als "flipped classroom" an.

Mit Erfolg: "Die Studenten kommen vorbereitet zu den praktischen Übungen - und können direkt mitdiskutieren", freut er sich. "Das macht allen Beteiligten mehr Spaß."

Vor der Umstellung bestand lediglich jeder Zweite die Einführungsklausur, heute fallen nur noch zehn Prozent beim Test durch.

"Inzwischen gibt es auch Kollegen, die ihre Lehrveranstaltungen flippen." Natürlich funktioniere das nicht für jeden: "Das Medium Video muss auch zum Fach und zur Lehrperson passen."