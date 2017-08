Praktische Philosophie "Ich kann dem moralischen Dilemma nicht entkommen"

UNI SPIEGEL: Klimawandel, Flüchtlingsfragen, Ernährung - heute ist nahezu jedes Thema moralisch aufgeladen. Was ist richtig, was ist falsch? Gibt es überhaupt noch eindeutige Antworten?

Christian Neuhäuser: Zugegeben, das ist nicht immer einfach. Selbst mir als praktischem Philosophen wird manchmal auch nach längerem Grübeln nicht klar, welche Handlung moralisch richtig ist.

Zur Person Christian Neuhäuser, Jahrgang 1977, ist Juniorprofessor an der TU Dortmund. Seine Schwerpunkte sind unter anderem Wirtschaftsethik, Reichtum und Gerechtigkeit.

UNI SPIEGEL : Ist es nicht Ihr Job, Verwirrungen zu entknoten?

Neuhäuser: Natürlich, aber manchmal gibt es eben keine eindeutigen Lösungen. Angenommen, Sie haben Geld gespart und wollen es verschenken. Wem geben Sie es? Einer Organisation, die sich um extrem arme Menschen kümmert - oder doch lieber Ihrem Bruder, der seit Jahren von einer Reise träumt? Moralisch stehen wir unbestreitbar auch in der Pflicht, den Armen zu helfen. Andererseits würde sich Ihr Bruder unglaublich freuen.

UNI SPIEGEL : Das Beispiel erinnert an die Flüchtlingsdiskussionen vor zwei Jahren, als es immer wieder hieß: Wir haben selbst genug Probleme.

Neuhäuser: Da traf Moralphilosophie auf Politik. Allerdings: Wenn die Politik deutlich macht, dass sie sich um Flüchtlinge kümmert und gleichzeitig die Armut und Ausgrenzung im Blick hat, versiegen solche Debatten schnell wieder.

UNI SPIEGEL : Bleiben all die unlösbaren Probleme in der Welt - wie Umweltschutz, Eurokrise, Kriege. Haben wir da keine moralische Verpflichtung, etwas zu ändern?

Neuhäuser: Natürlich. Aber oft kann einer allein nicht viel ausrichten. Wir müssen akzeptieren, dass die Welt moralisch unvollkommen ist. In vielen Ländern erfahren die Menschen viel Leid, und die Lage wird so schnell nicht besser werden. Ungleichheiten werden eher noch zunehmen.

UNI SPIEGEL: Das ist doch deprimierend.

Neuhäuser: Vielleicht aber auch befreiend, wenn ich verstehe, dass ich dem moralischen Dilemma nicht entkommen kann. Auch der Zufall kann moralisch lehrreich sein: Darf sich jemand, der gegen TTIP war, freuen, dass Trump das Abkommen ablehnt? Anders gefragt: Heiligt das Ziel die Mittel?

Hol Dir den gedruckten UNI SPIEGEL! Ausgabe 3/2017 Glatzen gesucht

Wie Studenten und andere Aktivisten Jagd auf Neonazis machen Diesmal mit Geschichten über den Widerstand türkischer Hochschüler gegen Erdogan und den Beruf der Bestatterin

Willst Du das Heft nach Hause bekommen?

Diesmal mit Geschichten über den Widerstand türkischer Hochschüler gegen Erdogan und den Beruf der Bestatterin Willst Du das Heft nach Hause bekommen? Dann abonniere den SPIEGEL im Studenten-Abo zum günstigen Sonderpreis.

Den UNI SPIEGEL gibt es kostenlos an den meisten Hochschulen.

Den UNI SPIEGEL gibt es ab sofort auch kostenlos zum Download.

UNI SPIEGEL : Aber man darf sich doch nicht auf den Zufall verlassen?

Neuhäuser: Deshalb wird es Zeit, dass die Gesellschaft Alternativen formuliert: Wie kann der Welthandel fair gestaltet werden? Wie kann es gelingen, Konsum und Nachhaltigkeit wirklich in Einklang zu bringen? Diese großen Themen wurden zu lange von Detailfragen verdrängt, zum Beispiel zum Elterngeld und zur Frauenquote. Ganz sicher wichtige Themen, aber dabei ging der Blick auf das große Ganze verloren. Denn Menschen in ganz anderen Lebenswelten haben ganz andere Probleme, setzen vielleicht ganz andere Prioritäten. Vielleicht verunsichert sie diese politische Schwerpunktsetzung auch. So entstehen Ressentiments auf beiden Seiten.

UNI SPIEGEL : Stichwort Ressentiments. Wie reagiert man auf Menschen, die sich offen fremdenfeindlich und homophob äußern?

Neuhäuser: Man sollte auch ihre Lebenssituation betrachten, was jedoch nichts daran ändert, dass ihre moralische Einstellung falsch ist.

UNI SPIEGEL : Gibt es denn gar keinen gesellschaftlichen Grundkonsens mehr?

Neuhäuser: Doch, natürlich. Das darf man bei aller Differenzierung und beim Pochen auf die Meinungsfreiheit nicht vergessen. Er lautet, dass alle Menschen in ihrer Persönlichkeit in gleichem Maße zu achten sind. Sexismus, Rassismus oder auch akademischer Snobismus kehren zwar verstärkt zurück, sind aber mit diesem Konsens nicht vereinbar. Wer jenseits davon steht, darf nicht auf Toleranz bauen.

UNI SPIEGEL : Wie kann man sich zum Beispiel gegen Hetzparolen von Populisten wehren?

Neuhäuser: Indem man nicht schweigt, sondern zeigt, wie wütend es einen macht, wenn sie Grundwerte mit Füßen treten - und das möglichst auf allen Kanälen. Die öffentliche Artikulation von Wut ist schließlich Teil einer wehrhaften Demokratie.