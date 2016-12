Geschmackspolizisten Peinlich? Lasst mich doch!

"Schni-schna-Schnappi" auf Maxi-CD, das Jamba-Klingelton-Abo auf dem Nokia-Knochen und ein halbes Dutzend Charity-Armbänder aus Plastik um den Arm - wie peinlich die 2000er-Jahre waren!

Und erst die 90er: Buffalos und Diddl-Mäuse, Tamagotchis und Schnullerketten, Bauchnabelpiercings und der feste Glaube daran, dass es sich bei Tic Tac Toe um die ewige Hip-Hop-Freundschaft handelt.

Jedes Jahrzehnt bietet Moden, Produkte oder Einstellungen, die wir - halb belustigt, halb peinlich berührt - rückblickend als hässlich, naiv und falsch entlarven. Hinterher ist man immer schlauer. Aber es macht eben auch Spaß, sich selbstironisch an die Peinlichkeiten von damals zu erinnern.

So wie Jan Böhmermann es mit seiner "Hymne auf die 90er" gemacht hat, die man sich im Netz anschauen kann. Sie weckt eine angenehme Nostalgie: Sie basiert nicht auf Dingen, auf die man stolz ist, sondern auf dem Quatsch von früher, für den man sich heute ein kleines bisschen schämt.

Was wird uns aus dem Jahr 2016 einmal peinlich sein? Was sind die Sünden der 2010er-Jahre?

Ein Vormittag an der Kastanienallee in Berlin oder im Hamburger Schanzenviertel, in der Kölner Ehrenstraße oder im Münchner Westend.

Wir treffen den Typen in Badelatschen, der seinen Bart spazieren trägt und sein Haupthaar zu einem Dutt geknotet hat. Daneben das Mädel, das den Bürgersteig einer deutschen Großstadt mit der Wiese des kalifornischen Coachella-Festivals verwechselt und dessen Äußeres eine Kreuzung aus Neo-Hippie, Bibliothekarin und Weltraumprinzessin darstellt.

imago/Westend61 Hipsterbart und Heißgetränk

Die beiden stoßen zu einer kleinen Gruppe, die im Café am Straßenrand sehr engagiert die Vor- und Nachteile verschiedener Sojamilchsorten durchgeht. Man entscheidet sich schließlich für: Chia-Samen-Wasser mit Lemon-Gurke-Spritzer, 5,50 Euro das Glas.

Eine Investition, die sich lohnen werde, wie jemand aus der Gruppe schwadroniert. Schließlich hätten schon die Azteken dank dieser Samen ihre Linie gehalten: "Die Samen quellen im Magen auf, man hat dann keinen Hunger mehr." Hmmm, lecker.

Das ist alles schon so alt, so fad, so... 2015

Chia-Samen also. Keine Frage, die sind ein Kandidat für die Peinlichkeitsliste der 2010er-Jahre. Man sollte sie sich jedoch schnell notieren, sonst vergisst man sie. Denn von allen heutigen Trends ist dies vielleicht der langwierigste: Wir gönnen den Hypes, für die wir uns später schämen könnten, nicht mehr viel Zeit.

Oft vergehen nur ein paar Wochen - und der Trend ist schon abgewickelt. "Pokémon Go" zum Beispiel klingt in diesem Herbst bereits wie ein Spleen aus einer anderen Zeit, dabei hat die Monstersuche erst Mitte Juli begonnen. Wer heute mit Smartphone vor der Nase durch die Straßen zieht, macht sich lächerlich.

Erinnert sich noch jemand an Ice Bucket-, Condom- oder Lemon-Face-Challenges? Spielt noch jemand "Quizduell" oder "Candy Crush"? Das ist alles schon so alt, so fad, so ... 2015.

Tic Tac Toe hielten es mehr als zwei Jahre miteinander aus, und gegen die Jamba-Klingelton-Werbung wurde damals sogar eine Petition gestartet, um die penetrante Werbung auf ein gesundes Maß zu stutzen.

DPA Bubble Tea

Dass die Peinlichkeiten heute so schnell wieder verschwinden, liegt zum einen an der Kommerzialisierung. Beispiel Bubble Tea. Die klebrig-süße Plörre, in der neonfarbene Glibberkugeln schwammen, war einen Sommer lang sehr angesagt. An jeder Ecke poppten Bubble-Tea-Läden auf - vermutlich weil sehr viele Geschäftsleute schnell handelten. Sie witterten ihre Chance, wollten auf der Welle mitreiten.

Keine drei Monate später war der Spuk vorbei, die Läden schlossen wieder. Das Angebot war einfach zu groß, die Kunden verteilten sich auf die riesige Anzahl von Teestuben - für den einzelnen Betreiber blieb nicht genug übrig.

Je mehr Cafés und Bars also ihre Karte mit Chia-Kram tapezieren, je mehr Läden die Samen in ihren Regalen platzieren, desto schneller könnte der Hype vorbei sein. Zumal die Getränkeindustrie mit großen Plakaten für Chia-Smoothies wirbt und sich dafür Kicher-Claims wie "Bei Samenstau schütteln" oder "Oralverzehr - schneller kommst du nicht zum Samengenuss" ausgedacht hat.

Der Käufer reagiert zunehmend genervt, weil es sehr unangenehm ist, sich mit aufgequollenem Magen versaute Sprüche anhören zu müssen. Da greift der trendbewusste Durstige lieber wieder zum Mineralwasser medium. Da wird man wenigstens in Ruhe gelassen.

Denn wer einem Trend öffentlich folgt, wird heutzutage schnell Zielscheibe bissiger Kommentare - als wäre allein das Mitmachen schon die uncoolste Sache der Welt.

"Ah, jetzt auch mit Hipsterbart?"

Nehmen wir den Vollbart. In den 90er- und 2000er-Jahren wenig angesagt, seit einiger Zeit schwer in Mode. Bärte wurden aber auch schon in den Siebzigern getragen, dazu Koteletten und Hosen mit Schlag. Und zwar von wirklich beinahe allen Männern. Damals machte man das so, es wurde nicht groß reflektiert.

Wer sich heute nach einem Campingurlaub oder einer längeren Lernphase einen Vollbart stehen lässt, bekommt sehr schnell zu hören: "Ah, jetzt auch mit Hipsterbart?"

Wer sich etwas teurere Kopfhörer einer bekannten Marke oder formschöne und farbenfrohe Sneaker zulegt, bekommt schnell das unerwünschte Feedback, diese Käufe seien strategisch. Dabei macht es einfach Spaß, die Lieblingsmusik mit gutem Ohr-Equipment zu genießen. Und hey, coole Schuhe sind in der Regel ein Instinktkauf - ohne Hintergedanken. Wir sind ja hier nicht bei "Sex and the City".

Bürgerwehr des guten Geschmacks

Peinlichkeitswächter machen sich breit: völlig abgeklärte Zeitgenossen, die ihren Job darin sehen, uns sehr frühzeitig vor Dummheiten und vermeintlichen Fehlern zu warnen. Wie eine Bürgerwehr des guten Geschmacks bewerten diese Leute alles, was wir tun.

Selbst der banalsten Handlung wird eine Symbolkraft zugesprochen: Wer die Reste vom Mittagessen in Tupperware aufbewahrt, gilt als risikoscheu. Und wer ausnahmsweise mal kein Craft Beer trinkt, sondern das Gebräu eines Getränkekonzerns, steht als Unterstützer des Großkapitalismus da. Selbst Schokoriegel können nicht mehr unschuldig konsumiert werden.

Ihre Urteile posten die Alltagskritiker in den sozialen Netzwerken. So können sie sich nämlich wunderbar von den Peinlichkeiten abgrenzen. Und genau das ist Mist. Denn damit zerstören diese Besserwisser schon heute diese angenehme Art von Nostalgie, die uns in Zukunft fehlen wird.

Bei Facebook ist der Machtgewinn der Alltagskritiker besonders gut zu erkennen; das Netzwerk funktioniert wie eine Lupe, was man draußen ahnt, wird hier klar und deutlich.

Längst haben sich im sozialen Netzwerk Untergruppen der Alltagskritik etabliert. Modekritiker fotografieren wild herum und warnen vor vermeintlichen Fashionsünden. Orthografie-Kritiker knipsen Fehlleistungen kleinerer Gastrobetriebe und Friseursalons. Trauerkritiker hinterfragen engagiert die Reaktionen der Netzwerker auf Todesfälle, Unglücke oder Terroranschläge - es gibt kein nüchternes R.I.P.-Posting mehr, das im Verlauf der Kommentarspalte nicht in einer Generalkritik öffentlicher Trauer endet.

DPA "Pokémon Go"-Spieler

Ein wachsender Unterbereich ist die Medienkritik: Ob nach Fußballspielen oder politischen Ereignissen, stets ereifern sich die Wächter über die Qualität der Berichterstattung, wobei vereinzelte Aussetzer häufig das Urteil für die gesamte Darbietung bestimmen. Ein falscher Satz oder ein misslungener Übergang - und die Leistung ist nicht mehr tolerierbar. Als würde eine verbrannte Fritte die ganze Tüte versauen.

Und, natürlich, der Klassiker: die Kritik am Musikgeschmack. Einerseits ist Facebook eine prima Plattform, um gute Songs zu posten. Wer sich mit neugierigen und gut informierten Leuten in einer Blase befindet, kann jeden Tag etwas Neues entdecken.

Probleme haben derzeit jedoch Menschen, die weiterhin gern die Musik von Gruppen wie den Sportfreunden Stiller oder Frida Gold hören. Beide Bands veröffentlichten zuletzt neue Alben. Selbstverständlich ist es erlaubt, diese entbehrlich bis saudoof zu finden. Es gibt gute Gründe dafür.

Keine Nostalgie ohne Peinlichkeiten

Jedoch versucht die Musikpolizei mit aller Macht zu verhindern, dass wir in 20 Jahren feststellen müssen: Wie peinlich, wir haben damals tatsächlich Frida Gold und die Sportfreunde Stiller gehört! Aus diesem Grund werden diese harmlosen Bands dermaßen in der Luft zerrissen, dass ihre Anhänger sich vorkommen müssen wie ein Schalke-Fan im Dortmund-Block. Es lebe die Meinungsvielfalt.

Schon klar, weder Frida Gold noch Vollbärte, Riesenkopfhörer oder "Pokémon Go" schenken der Welt neuen Sinn. Aber sie sind der Stoff, aus dem wir in 20 Jahren Erinnerungsbündel an dieses Jahrzehnt schnüren. Gelingt es der Stilpolizei, die Welt davon zu säubern, stehen wir 2030 mit leeren Händen da. Wovon soll ein nostalgisches Böhmermann-Video erzählen? Von Beatrix von Storch und Doping im Leistungssport? Bei dem Gedanken quillt der Magen auf. Auch ohne Chia-Samen.