Sprachforschung Was Software aus Thomas Mann, Adorno und Haftbefehl macht

Angela Merkel

"Neujahrsansprache 2016"



Verständlichkeitswert: 16,43 Punkte von 20.

Einziges Manko: lange Sätze (28 Prozent).



Original: Heute Abend wiederhole ich diesen Gedanken, weil es selten ein Jahr gegeben hat, in dem wir so sehr herausgefordert waren, Worten Taten folgen zu lassen. 2015 war so ein Jahr. Und deshalb möchte ich am heutigen Silvesterabend vor allem ein Wort sagen: Danke.



Verbesserte Version: Heute Abend wiederhole ich diesen Gedanken. Es hat selten ein Jahr gegeben, in dem wir so sehr herausgefordert waren, Worten Taten folgen zu lassen. 2015 war so ein Jahr. Und deshalb möchte ich am heutigen Silvesterabend vor allem ein Wort sagen: Danke.