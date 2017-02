Stress im Studium Fünf Tricks, um die Prüfungsphase zu überstehen

Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Erschöpfung - mehr als jeder zweite Hochschüler leidet unter den Folgen von Stress. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der AOK. Das liegt nicht nur an den vielen Klausuren, sondern auch an der inneren Einstellung: Viele Studierende schafften sich den Druck selbst, sagt der Kölner Psychologe Peter Groß. Er rät, das Studium nicht allzu ernst zu nehmen.

1. Ängste mit Fakten bekämpfen

Illustration: Mirko Röper

Information ist das beste Mittel gegen Panik. Es hilft, sich schlau zu machen, welche Leistung die Uni erwartet: Wie viele Klausuren kann ich verhauen, bevor ich nicht mehr studieren darf? Welchen Notendurchschnitt brauche ich für den Master? Wer Fakten kennt, reduziert irrationale Ängste. Das gilt auch vor Klausuren. Anstatt nächtelang zu lernen, sollten sich Studierende fragen: Welche Kenntnisse verlangt diese Prüfung von mir? Das hilft bei der gezielten Vorbereitung.

2. Dem Perfektionismus abschwören

Illustration: Mirko Röper

Niemand ist perfekt. Egal ob Bill Gates, der Papst oder Angela Merkel - jeder Mensch macht Fehler. Sie komplett vermeiden zu wollen ist daher wenig sinnvoll. Stattdessen kommt es auf den richtigen Umgang mit den Schnitzern und Ausrutschern an. Etwa bei einer schlechten Klausur: Anstatt sich zu ärgern, sollte man analysieren, woran es lag und was sich daraus lernen lässt. Hinfallen, aufstehen, weitermachen - das zu lernen ist viel wichtiger, als alle Klausuren mit 1,0 zu bestehen.

3. Nicht mit anderen vergleichen

Illustration: Mirko Röper

Im Studium gibt es immer Kommilitonen, die besser abschneiden. Schlimm ist das aber nicht. Jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten - und muss das Beste daraus machen. Gute Noten erleichtern möglicherweise den Berufseinstieg. Trotzdem: Auch Studierende ohne Top-Zensuren können später einen großartigen Job machen, etwa weil sie sich von Herausforderungen nicht abschrecken lassen. Schließlich zählen im Arbeitsleben ganz andere Qualitäten als im Hörsaal.

4. Den eigenen Wert erkennen

Illustration: Mirko Röper

Gerade Studierende mit wenig Selbstbewusstsein definieren sich oft über ihre Noten. Jede Klausur wird dann zum Test für das Selbstwertgefühl. Das ist fatal. Noten sind ein Gradmesser dafür, wie viel ein Kursteilnehmer gelernt hat. Mehr nicht. Bestätigung können sich Studierende auch in anderen Bereichen holen, etwa im Sportverein oder im Ehrenamt. Ohnehin gilt: Langfristig hat nur Erfolg, wer lernt, sich so zu akzeptieren, wie er ist.

5. Negative Gedanken kontrollieren

Illustration: Mirko Röper

Stress entsteht durch falsches Denken: In unserem Kopf rattert eine Endlosschleife von Worst-Case-Szenarien. Die gilt es aufzulösen. Wer unter Strom steht, sollte sich fragen: "Wie mache ich mir jetzt gerade Stress?" Sich bewusst machen, was im eigenen Kopf abläuft - Achtsamkeit nennen Psychologen diesen Trick. Oft stresst uns nämlich gar nicht die nächste Prüfung, sondern die Angst davor, was nach dem Studium wird.