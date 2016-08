Jagd nach Levy Vass: Die Masche des Unister-Täuschers

DPA Wrack des Wagner-Flugzeugs

Für Männer wie Levy Vass ist die Dunkelheit der beste Schutz. Sie machen ihre Geschäfte im Verborgenen, diskret, ohne viele Spuren zu hinterlassen. Mit falschem Geld, oft mit falschen Pässen, vielleicht auch mit falschem Namen. Man weiß also nicht, ob der Mann, der allem Anschein nach den Unister-Chef Thomas Wagner vor sechs Wochen in Venedig um 1,5 Millionen Euro betrogen hat, am Ende wirklich Levy Vass heißt.

Eines aber lässt sich sicher sagen: Dass Wagner und seine Geschäftspartner auf dem Rückflug von Venedig nach Leipzig mit einem Privatflugzeug abstürzten, ist das Schlimmste, was passieren konnte. Für Wagner ohnehin, aber auch für Vass. Seitdem kommen immer neue Details über den mysteriösen Venedig-Deal des Leipziger Internetunternehmers ans Licht. Vass' Name, die Namen seiner Mittelsmänner und Partner in Deutschland stehen in allen Zeitungen. Die Masche, mit der er naive, verzweifelte oder auch nur gutgläubige Geschäftsleute in ihr Unglück lockte, ist nun bekannt. Die Polizei ist hinter ihm her. Es gibt einen europäischen Haftbefehl.

Sein wohl wichtigster Mann in Deutschland, der Finanzvermittler Wilfried Schwätter aus Unna, sitzt seit vier Wochen in Untersuchungshaft in Dresden. Dort versucht die Generalstaatsanwaltschaft, das Netzwerk um den angeblichen Israeli auszuheben, der nicht nur Wagner getäuscht hat, sondern, wie Recherchen des SPIEGEL zeigen, wohl mindestens zwei weitere Opfer auf die gleiche Weise abzockte. Und Levy Vass? Hat Angst.