Kinderschicksal Die Mutter war lieblos - die Tochter soll zahlen

Am 8. August 2016 bekam Gabriele Dietz-Paulig einen Brief, es waren nur ein paar Sätze in Amtsdeutsch, doch nachdem sie das Schreiben gelesen hatte, besorgte sie sich einen Anwalt. Und einen Psychotherapeuten.

Der Brief kam aus Offenburg, Absender war das Amt für Soziales und Versorgung. Oben stand fett gedruckt: Sozialhilfe für Rosa Dietz, geboren am 1. März 1934.

Es war ein Name, den Gabriele Dietz-Paulig lange nicht gehört hatte. Der Name ihrer Mutter.

Darunter folgten diese Zeilen: "Wir teilen Ihnen mit, dass Ihre oben genannte Angehörige Leistungen nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs XII bezieht. Der Aufwand beträgt monatlich circa 1800 Euro. Die oben genannte Person hat dem Grunde nach gegen Sie einen Unterhaltsanspruch."

Mit anderen Worten: Rosa Dietz kann sich ihr Leben im Alter nicht selbst leisten, deswegen bekommt sie Hilfe vom Staat. Das Sozialamt im baden-württembergischen Ortenaukreis bezahlte ihr zunächst das Essen auf Rädern und die ambulante Pflege, inzwischen übernimmt es Kosten für das Heim, in dem die Seniorin seit einigen Monaten lebt. Das Geld dafür möchte das Amt zurückhaben, von ihrer Tochter.

Zusammen mit dem Brief bekam Dietz-Paulig einen Fragebogen, sie sollte angeben, was sie und ihr Ehemann verdienen, welches Vermögen sie besitzen. Sie sollten Versicherungsscheine einreichen, Steuerbescheide und Bilanzen. Das Schreiben endete mit den Worten: "Wir gehen davon aus, dass Sie dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen." Andernfalls müsse man "eine Zwangsgeldandrohung" erlassen. Mit freundlichen Grüßen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.